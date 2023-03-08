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影／啦啦隊女神熱舞肩帶突斷裂 下一秒動作讓他大讚：專業

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟啦啦隊成員「短今」。 圖擷自ptt
中信兄弟啦啦隊成員「短今」。 圖擷自ptt

職棒啦啦隊除了在球場上帶動氣氛，鼓舞球員士氣外，不少成員也跨足其他領域去表演，因此不少啦啦隊員的知名度越來越高。中信兄弟啦啦隊成員「短今」日前在一場活動中熱舞，沒想到肩帶突然斷掉，「短今」沒有因此慌了手腳，反而將舞蹈跳完，讓看過的人都大讚敬業。

有網友在PTT表特板以「專業態度的短今」為題發文，他貼出多張「短今」在展場表演的照片，原來「短今」日前出席一場加盟展，她穿著一件極低胸的粉紅色上衣，這件上衣僅用兩條透明肩帶支撐住，但當「短今」表演熱舞的過程中，其中一條肩帶突然斷掉，不過她並沒有因此慌了手腳，反而持續地將舞跳完，讓原PO看了大讚「這就是我經常跟你們說的…專業！」

貼文引起不小的回響，「這個專業態度我喜歡」、「短今很讚啊」、「短今，真的讚，好厲害」、「喜歡不需要理由」、「兄弟齊心，我愛短今」、「這態度讚」、「這篇會爆掉」、「短今推啊，很美啊」、「非象迷，但我覺得可以」、「讚到爆好嗎？就是有點太高」、「怎麼這麼彈啦」。

PTT 啦啦隊

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