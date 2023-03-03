【一劍浣春秋】英雄不怕出身低！這幾位女優低順位卻高成就

AV女優那麼多，你最喜歡哪一個？

常常有人問我為什麼某個女優不見了？其實AV界一直是個優勝劣敗新陳代謝極為快速的殺戮戰場，而且最令人悲傷的是女優有沒有辦法生存下來往往在她們的出道作就決定了ー講白一點，假如AV女優也有所謂的選秀會那三上悠亞肯定是狀元，是各片商都要花大錢去爭取的高手高手高高手，因為她長得漂亮、身材又辣、又在演藝圈待過是個偶像，這樣的女優誰得到誰發財⋯⋯

AV界新人一大堆，但要生存下來很難。圖／翻攝自moodyz

但其他女優就要看片商怎麼評價了，誰漂亮誰不漂亮、誰能賣誰不能賣，雖然經紀公司會讓女優從最好的片商開始面試，但片商心中自有一把尺，優先的新鮮肉體往往會被規模比較大的片商用專屬合約框下來，比較差一點的就是取得單獨拍片風光出道的機會，而最弱的一群人就是被送去大鍋炒！

那，片商會不會看走眼呢？

以選秀的概念來說就是低順位但是高成就，也就是像中華職棒中信兄弟的王威晨選秀是第13輪入隊，當初的評價可能連福袋都不算最後卻成了主力球員的意思：在AV界這種的例子不多，因為起點很低的女優大多很快就被淘汰，但還是有人做到了！

史上低順位高成就的第一人，就是戶田真琴。圖／翻攝自twitter@makolinis

比方說戶田真琴，不久前引退的她是SOD集團的子品牌青春時代出道，雖然聽到SOD集團會覺得什麼都是真的一定很酷，但當初戶田真琴得到的評價很低，雙方只約定合作3支作品，也就是說3支作品一拍完她就要被扔掉了－－這樣的女優講難聽點就是免洗貨，要不是宣稱之前沒有任何性經驗（也就是處女）恐怕SOD集團還懶得撿她，而且她在付費粉絲團的文章還提到因為被看得很扁，所以SOD集團本來還想在第一片就讓她解禁，理由是「這樣比較好賣」。

結果戶田拒絕了，然後很爭氣地讓大家都注意到自己是個不只長相可愛而且很有想法的女孩：她擅長寫文章，批判社群亂象讓AV界以外的讀者都心有戚烕焉；她不只會拍A片，手繪公仔、唱歌及脫口秀獲得的評價都很高，不只讓她集資成功出了娃娃也在退休後不至於沒事可做；她還有著拍電影的夢想，一直在學習相關的知識，想趕快孵出自己的作品⋯⋯

神宮寺奈緒以處女身份出道，當初不是很被看好。圖／翻攝自madonna-av

以當初SOD集團對她的低評價，戶田真琴給出的是樂透頭彩的貢獻，這恐怕不只是片商、連事務所也是始料未及。同樣的狀況也出現在另一家經紀公司Cruse Group的女優「神宮寺奈緒」上，與戶田真琴一樣，她出道的時候也是以「處女」為賣點，但更慘的是拍完出道片就必須出外打拚等片商餵案子－－雖然在淫光幕前獻出人生初體驗很聳動，不過知道的就知道，會選擇出賣自己第一次的女優大多因為評價不高，有些女優甚至會給人「如果不是拍片大概也很難會有人想碰」的感覺，所以雖然先拍了寫真才發片，但神宮寺奈緒當初也只被視為是個免洗貨，出道作拍完前途茫茫〜

但神宮寺一直是個很有鬥志的女孩，在事務所的全力支持下夢想成為演員的她是全力琢磨自己的演技，別人覺得很麻煩要拍比較久的戲劇片她是愈演愈開心，沒多久也以此闖出名號－－不管是被欺負的M女還是喜歡折磨男人的惡女，又或者是要抽乾男人蛋藥庫的痴女她通通都可以，結果神宮寺不只發片滿天下而且還吸引了不只一家片商掏出專屬合約想框下她，最後讓她和另一位努力發片的女優美谷朱里一樣同時在兩家片商擔任專屬女優⋯⋯

美谷朱里有片就發，終於熬成大器。圖／翻攝自twitter@akari_mitani17

上述三位女優都是低順位高成就的代表，有這樣的女優肯定會讓事務所爽死，不過也別因為戶田真琴、美谷朱里以及神宮寺奈緒的成功而覺得要成功很容易，因為絕大多數低順位的女優都在很短的時間內被AV界淘汰，所以真的，她們都很了不起啊！