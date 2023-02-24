大甲地瓜球「爆乳闆娘」曝老公超暴力 當客人面揪衣領爆衝突

台中大甲「手工地瓜球攤」因老闆娘Bella的魔鬼身材而擁有高知名度，「宅神」朱學恒近日邀請立委顏寬恒、議員徐巧芯走訪該店。Bella分享與大她10歲的老公的認識經過，並透露老公個性暴力，兩人甚至曾在客人前發生肢體衝突。

朱學恒23日開直播，邀請立委顏寬恒、議員徐巧芯到台中大甲「手工地瓜球攤」用餐，他包下小吃攤整天營業額，開放所有鄉親免費吃地瓜球，現場大排長龍。

該地瓜攤的老闆年Bella擁有天使臉孔、魔鬼身材，傲人的身材也讓攤位走紅，她當日身穿爆乳上衣，好身材一覽無遺，徐巧芯還為大家準備面紙，笑稱「怕大家吃地瓜球吃到噴鼻血！」

朱學恒拜訪台中大甲地瓜球攤，老闆娘Bella擁有傲人身材。圖擷自臉書

朱學恒拜訪台中大甲地瓜球攤，老闆娘Bella擁有傲人身材。圖擷自臉書

Bella分享她與大10歲老公的認識過程，她原本在對面的飲料店打工，老公則已賣地瓜球10年，某次她到攤位上買地瓜球，兩人便開始聊天，發現兩人都喜歡唱歌，後來才會交往。

Bella表示，兩人交往半年就見家人，而老公是原住民，他的家人都相當熱情，她也非常喜歡老公家人，最終兩人決定結婚，目前已結婚6年，不過過年都是在娘家吃團圓飯。

Bella透露，他們兩人的性格都非常暴力，平時一起工作賣地瓜球時常常吵架，有一次老公蹲在地上，她站著處理客人，由於客人較多讓她有點忙不過來，因此就踹了老公一下，想不到老公竟揪住她的衣領，讓現場客人都非常傻眼。