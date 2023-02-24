快訊

不只是蛋！白肉雞也拉警報 農委會：特定部位肉3月底有缺口

前後任男友約談判 街頭「10打2」混戰 警速壓制

T1雲豹衝突申訴成功！3球員懲處減半、「董事長出腳」多禁賽10場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大甲地瓜球「爆乳闆娘」曝老公超暴力 當客人面揪衣領爆衝突

聯合新聞網／ 綜合報導
朱學恒拜訪台中大甲地瓜球攤，老闆娘Bella擁有傲人身材。圖擷自臉書
朱學恒拜訪台中大甲地瓜球攤，老闆娘Bella擁有傲人身材。圖擷自臉書

台中大甲「手工地瓜球攤」因老闆娘Bella的魔鬼身材而擁有高知名度，「宅神」朱學恒近日邀請立委顏寬恒、議員徐巧芯走訪該店。Bella分享與大她10歲的老公的認識經過，並透露老公個性暴力，兩人甚至曾在客人前發生肢體衝突。

朱學恒23日開直播，邀請立委顏寬恒、議員徐巧芯到台中大甲「手工地瓜球攤」用餐，他包下小吃攤整天營業額，開放所有鄉親免費吃地瓜球，現場大排長龍。

該地瓜攤的老闆年Bella擁有天使臉孔、魔鬼身材，傲人的身材也讓攤位走紅，她當日身穿爆乳上衣，好身材一覽無遺，徐巧芯還為大家準備面紙，笑稱「怕大家吃地瓜球吃到噴鼻血！」

朱學恒拜訪台中大甲地瓜球攤，老闆娘Bella擁有傲人身材。圖擷自臉書
朱學恒拜訪台中大甲地瓜球攤，老闆娘Bella擁有傲人身材。圖擷自臉書

朱學恒拜訪台中大甲地瓜球攤，老闆娘Bella擁有傲人身材。圖擷自臉書
朱學恒拜訪台中大甲地瓜球攤，老闆娘Bella擁有傲人身材。圖擷自臉書

Bella分享她與大10歲老公的認識過程，她原本在對面的飲料店打工，老公則已賣地瓜球10年，某次她到攤位上買地瓜球，兩人便開始聊天，發現兩人都喜歡唱歌，後來才會交往。

Bella表示，兩人交往半年就見家人，而老公是原住民，他的家人都相當熱情，她也非常喜歡老公家人，最終兩人決定結婚，目前已結婚6年，不過過年都是在娘家吃團圓飯。

Bella透露，他們兩人的性格都非常暴力，平時一起工作賣地瓜球時常常吵架，有一次老公蹲在地上，她站著處理客人，由於客人較多讓她有點忙不過來，因此就踹了老公一下，想不到老公竟揪住她的衣領，讓現場客人都非常傻眼。

朱學恒 徐巧芯 顏寬恒

延伸閱讀

新大樓2樓真的很差嗎？網看法兩極 內行人曝：投資客賺翻

真的缺蛋？杜奕瑾：208個PTT帳號出現協同行為

缺蛋要怪政府？謝金河：缺蛋不只台灣 是全球問題

挖到富商居所？土耳其救援隊搬移遺體時發現200萬美元現鈔

相關新聞

【一劍浣春秋】事務所面試過程解密！原來AV界是這樣補充新人的

你知道為什麼日本的AV女優可以源源不絕地出道嗎？為什麼經紀公司手上有那麼多女優可以用？答案很簡單，因為他們有很成熟的SOP，前線有人在作戰，後方則是源源不絕地補充新戰力，所以經紀人平常不只幫忙女優談工作還得抽空發掘新鮮的肉體...

大甲地瓜球「爆乳闆娘」曝老公超暴力 當客人面揪衣領爆衝突

台中大甲「手工地瓜球攤」因老闆娘Bella的魔鬼身材而擁有高知名度，「宅神」朱學恒近日邀請立委顏寬恒、議員徐巧芯走訪該店。Bella分享與大她10歲的老公的認識經過，並透露老公個性暴力，兩人甚至曾在客人前發生肢體衝突。

【一劍浣春秋】這話術厲害！46億年才有一位的童顏巨乳美少女現身～

最近有支作品突然買氣大爆發！

士林銘傳低胸正妹「黑絲襪控肉飯」 網暈：看得都飽了

控肉飯是不少人心中的傳統美食，YouTuber黑男常拍攝男女配對、發掘正妹為影片主題，近日他在新影片中，挖掘一名控肉店女店員，上班時穿著白色低胸洋裝、黑絲襪，引發網友熱議，而該名正妹的真實身分也被起底，是有「崩壞英文老師倪娜」之稱的網美倪娜。

【一劍浣春秋】一天肯定拍不完！這些片子就是成本比較高

拍一支AV，需要多久的時間？

心碎…修圖前後對比照曝光 神級Coser伊織萌遭酸「過譽了」

FF40（FancyFrontier開拓動漫祭）昨（4）日在台北圓山花博爭艷館正式開展，吸引大批動漫迷前往共襄盛舉。然而，一名網友在網路上發文，提到日本超人氣Coser「伊織萌」沒修圖的真相，認為本人簡直過譽了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦