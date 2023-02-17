【一劍浣春秋】這話術厲害！46億年才有一位的童顏巨乳美少女現身～

最近有支作品突然買氣大爆發！

是哪支呢？是「46億年に1人の美少女りょうちゃん 就活頑張るロリ巨乳が彼氏以外と初浮気 敏感マ●コにステルシング種付け了承宣言」這支作品，不用懂日文應該也看得懂，這位化名りょう（涼）的美少女是46億年才有一人的美少女，臉蛋蘿莉又是個巨乳的她是個剛畢業在找工作的社會新鮮人，因為太想賺錢，所以超正的她決定背叛男友第一次紅杏出牆，在鏡頭前給男優播種射進去⋯⋯

╳，46億年才有一人的美少女，真的有這麼正？她是誰？

46億年才有一個的美少女超吸睛的。 圖／翻攝自dmm

當然不可能，這樣子是把害呂布宰了董卓的貂蟬放哪兒？就算不要扯那麼遠，日本也還有橋本環奈呀，這位りょう（涼）最好是有這麼萌這麼猛；那這位女優是誰呢？答案是Nimo，2016年出道的女優！

什麼？你不認識？

不認識這位女優也很正常，就算知道之前她曾經用「百木希」之名發片，還拍了無碼給看鮑鮑，大家恐怕還是一頭霧水，這麼資深的女優為什麼沒人認識？那自然是發展一般，既然混得很普通那片商為什麼要給她一個這麼吸睛的作品標題？很簡單，自然就是要吸引大家關注，看看劇照中她被東遮西遮幾乎看不到臉的樣子，片商打的算盤很清楚，就是要利用超誇張的口號吸睛，希望大家在洨灌腦意識不清的情況下手刀買片，吸金才是主要目的〜

Nimo本人長這模樣，有那麼厲害嗎？ 圖／翻攝自s-cute

這邊提供一下百木希的真實面貌，你覺得這是46億年才有一個的美少女嗎？

所以很明顯了，片商未必覺得Nimo特別好，而是想利用誇張的宣傳手法多賣一點片子出去；至於AV界還有什麼超誇張的手法？除了幾百年或者幾千年才有一個的高手外，應該就是性經驗的人數！

冰高小夜是第一位以性經驗當行銷重點的女優。 圖／翻攝自bookmeter

最早最早的時候冰高小夜是以「性經驗500人」之姿出道，一來塑造她人盡可夫的形象，二來告訴大家她性經驗豐富擁有超級賽亞人的戰鬥力，果然讓她一炮成名成為傳奇女優；後來隨著女優愈來愈多競爭愈來愈激烈，大家的性經驗也愈來愈誇張，到了北島玲的時候女優的性經驗已經暴漲到3000人，但業界人士還嫌這樣不夠，到了「櫻井步」出道時又把性經驗的人數拉到20000人的新高度〜

20000人代表什麼意思？假如她在AV界公布的資料都是真的，她1991年生，在2015年公布性經驗兩萬人時是24歲，我們假定她16歲未成年就偷嘗禁果，8年和20000人上床平均一年就要2500人發生關係，一年是365天，所以－－

櫻井步自稱和兩萬人上床，自此以後再也沒有其他人敢以性經驗做宣傳。 圖／翻攝自s-cute

所以櫻井步一天至少要和7個不同的男人發生關係，雖然她從沒避諱說自己是風俗界出身是雞中之霸，但她真的有辦法每天吸引這麼多新客人嗎？假如覺得這個數字太誇張我們再把她初體驗的年紀下修到14歲好了，那一年也要和2000人上床，每天都要和6個新的男人做買賣⋯⋯

乾，真的有這麼猛那可能不是破皮能解決的，櫻井步可能會整個壞掉，不過沒關係，唬爛不用花錢，重點是吸引影迷注意，被幹譙胡說八道又怎麼樣？只要能在每個月和其他女優的競爭中多賣幾支作品那粉絲怎麼罵都無所謂，畢竟在這一行女優平均壽命已經短到半年左右的慘況下，活下來比什麼都重要〜

所以，片商的宣傳我們看看就好，最好像是張無忌練太極劍一樣看過就忘！

認真，你就輸了。