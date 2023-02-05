心碎…修圖前後對比照曝光 神級Coser伊織萌遭酸「過譽了」

FF40（FancyFrontier開拓動漫祭）昨（4）日在台北圓山花博爭艷館正式開展，吸引大批動漫迷前往共襄盛舉。然而，一名網友在網路上發文，提到日本超人氣Coser「伊織萌」沒修圖的真相，認為本人簡直過譽了。

昨日一名網友在PTT上以「伊織萌沒修圖的真相，是不是過譽了？」為題發文，原PO看了伊織萌在活動現場的照片，認為和社群軟體上的照片差很多，雖然沒有到醜，但就是普普而已。原PO表示啦啦隊峮峮和林襄都比伊織萌漂亮，就連台灣部分Coser的長相也相對出色，「有人說台灣比她正的沒有她大，比她大的沒有她正，是不是過譽了？」

貼文曝光後掀起討論，不少網友紛紛表示，「沒修圖真的普」、「沒見到本人之前都不要相信」、「這種就是標準網路被捧上天，結果到現實來比就是個普妹」、「現在的修圖技術連影片（直播）都能直接修，所以你網路上看到的人跟現實絕對差很多」、「其實本來就還好啊，她臉很普」、「沒修的原圖很路人，台灣一堆人比她好看」。

也有網友提出不同想法，「私服才正，COS都過頭，還有鏡頭太破」、「沒整形沒修圖超正，而且人本來就不需要整形」、「是不是單純這個造型不適合她？」、「沒修圖這樣還可以吧」、「她不是常有公開活動，怎麼會過譽？」、「這種死亡角度拍攝的照片，要能好看也很難吧」。

還有看過伊織萌本人的網友指出，「我五、六年前看過本人，還不錯啊，我還有跟她拍照」、「那是拍照問題，你看到本人會發現沒差多少，我之前看過兩次」、「本人真的好看」、「現場比你這照片好看多了好嗎？」、「現場看是真的不錯」、「覺得有被後製軟體神話，但她本人不差」。