【一劍浣春秋】AV界空前動盪！事務所挖角大戰開打

AV新法帶來的發片空窗期即將結束，適正AV、也就是大家俗稱的有碼界卻又要迎接全新的挑戰，那就是ー經紀公司之間的挖角大戰！

跳槽的星麻里亞。 圖／翻攝自twitter@8manpro

隨便舉幾個例子，首先，座落於大阪、立志做「令和最強」的事務所8MAN一口氣自其他經紀公司吸收了「星麻里亞（原 天音真比奈）」、「凪光（原 汐世）」以及「藤井蘭蘭（原 蜜美杏）」；接下來，8MAN以更好的條件將已經和另一家事務所簽約的「楓花戀」納入旗下並且改名為田中檸檬，寫真已經上架，復出的新作也準備和大家見面；還有，另一家經紀公司AllPro正在下一盤很大的棋，先挖角另一間事務所Cruse Group的資深經紀人，接下來先得到了河南實里（已改名河東實里）然後再拿下美谷朱里，現在攻勢還沒停，山岸逢花也已經進入了射程⋯⋯

跳槽的凪光。 圖／翻攝自twitter@8manpro

對此你有什麼看法？應該是8MAN真懂玩吧？不用自己發掘也不用花時間養成馬上就得到四位主力，而且分別來看四間不同的事務所，難怪惹得同業不爽，甚至有人嗆說以後不和這家經紀公司同台演出；至於AllPro也很狠，如果目標達成的話那他們就等於裂解了Cruse Group，讓這家擁有河北彩花的經紀公司從此生活不能自理！

所以經紀人協會（JPG）要調查了！

跳槽的田中檸檬。 圖／翻攝自twitter@8manpro

調查什麼？自然事務所挖過來摳過去的過程中有無涉及不法，只是聽到這消息時我是蠻不解的：不法？楓花戀先跟事務所A簽約，然後馬上被8MAN這家經紀公司用更好的條件簽走是合乎法律規定嗎？應該沒有吧，不管是把人帶走的經紀公司和把自己一魚兩吃的女優問題都很大對吧？但最後事務所A只能選擇吞下去，眼睜睜地看著楓花戀成了田中檸檬又發寫真又拍片；至於另一家事務所AllPro先挖角對手的資深經紀人然後瘋狂對原事務所的女優拋媚眼那又何錯之有？企業之間資深經理人跳槽然後把整個團隊帶走不是很稀鬆平常嗎？

所以到底要調查什麼、然後如果真的查出不法又能做什麼處分？

新人向來是片商和事務所命脈。 圖／翻攝自moodyz

據說經紀人協會是認真的，如果查出事務所是用不法的手段挖角會要求女優歸建，然後視情節嚴重有可能會禁止經紀公司招募新人，時間最長可達一年⋯⋯

這招狠喔！

美谷朱里跳槽讓經紀人協會不安。 圖／翻攝自twitter@akari_mitani17

雖然我不覺得被要求歸建的女優會乖乖回去，因為那實在太沒面子了，但我還是要強調一次，雖然有名女優賺很大，三上悠亞一個人的產值抵十個女優都沒問題，但對事務所和片商而言新人才是生財工具，因為新人一來比較便宜，雖然片商付出大把片酬但沒人知道事務所抽了多少走，據我了解很多女優剛出道的時候只能拿四成左右的片酬；二來新人超級賣，就像去酒店一樣第一天上班的新人總是比較受歡迎，日本影迷非常勇於在新鮮的肉體上花錢，反之沒新鮮感的女優很容易被拋棄，所以禁止招募新人長達一年的時間對事務所來說是核彈級的破壞力ー但我還是那句老話，日本人很擅長開會，尤其擅長那種開完以後不知道要幹嘛的會，然後禁止招募新人這招實在太殘太毒，經紀人協會真的敢用嗎？

就看看那些挖角的事務所吸的仇恨值有多高吧。