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奶奶彩券行生意好差 老司機見「超兇性感妹」做愛心暴動：我會多買幾張

聯合新聞網／ 綜合報導
穿著清涼的性感妹子光顧門可羅雀的彩券行，意外掀起老司機們的熱情，直呼「等會兒要多買幾張彩券」。圖／取自臉書社團
穿著清涼的性感妹子光顧門可羅雀的彩券行，意外掀起老司機們的熱情，直呼「等會兒要多買幾張彩券」。圖／取自臉書社團

彩券行春節生意興旺，但日前有男網友曬照分享一間生意看似慘澹的彩券行，儘管這家彩券行門可羅雀，但店內一位身材性感火辣的妹子意外成為網友焦點。

臉書社團爆廢公社一張圖片被轉發到「笑圖.有梗廢文.好笑影片研究社」，只見滿頭白髮的老奶奶經營著彩券行，她坐在櫃檯前等待客人上門，不過店前人來人往卻似乎沒有人願意駐足，櫃內的刮刮樂擺滿整疊沒賣出去，看似生意冷清。

然而，原PO貼文寫到「我注意很久了，奶奶生意不好，等會兒要多買幾張」，原PO的焦點疑似放在畫面右下方一位身穿肩帶背心的年輕妹子，低胸清涼打扮讓性感部位若隱若現，看來身材相當火辣，她低頭專注圈選著彩券號碼，意外讓這張照片在網路引起火爆話題，但此畫面無法確認是否為近期所拍攝的照片。

穿著清涼的性感妹子光顧門可羅雀的彩券行，意外掀起老司機們的熱情，直呼「等會兒要多買幾張彩券」。圖／取自臉書社團
穿著清涼的性感妹子光顧門可羅雀的彩券行，意外掀起老司機們的熱情，直呼「等會兒要多買幾張彩券」。圖／取自臉書社團

這張清涼妹子照片在網上引爆話題，許多人紛紛點讚朝聖，並留言「不要說你沒有放大」、「趕快去跟奶奶買彩券」、「寒流來襲，看奶奶穿那麼單薄，真替她擔心」、「為善不落人後，請告知詳細地址讓我默默支持奶奶」。

不過，也有人發現這張圖片疑似去（2022）年初就曾在網上流傳，更有人神出火辣妹子的IG，但她的IG自介寫著「只想低調不做人，沒事別吵」，看似不想受外界打擾。

性感妹子光顧門可羅雀的彩券行，意外掀起老司機們的熱情，有網友神出她的IG。圖／取自IG@__que16
性感妹子光顧門可羅雀的彩券行，意外掀起老司機們的熱情，有網友神出她的IG。圖／取自IG@__que16

性感妹子光顧門可羅雀的彩券行，意外掀起老司機們的熱情，有網友神出她的IG。圖／取自IG@__que16
性感妹子光顧門可羅雀的彩券行，意外掀起老司機們的熱情，有網友神出她的IG。圖／取自IG@__que16

爆廢公社 彩券行 奶奶 刮刮樂 春節

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