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性感長髮女站專櫃豪爽脫光試大衣 網讚身材完美：一百分！

聯合新聞網／ 綜合報導
妙齡女郎試衣不進試衣間，直接站在專櫃店門口豪爽地試穿起新衣來。 圖擷自臉書
妙齡女郎試衣不進試衣間，直接站在專櫃店門口豪爽地試穿起新衣來。 圖擷自臉書

相信不少人到實體店面購買衣服時，都會想要試穿一下確認這件衣服是否適合自己，不過極少遇見不進試衣間，直接當場穿脫的女生。日前有一名網友發文表示「現在的女生真懶，試身間也懶得進」，意外掀論戰。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，在澳門逛百貨公司時，驚見一名身材姣好的妙齡女郎試衣不進試衣間，站在專櫃店門口迅速地脫外套，並豪爽地脫到只剩下內衣褲，就直接試穿起新衣來了，讓路人眼睛不知該放那，害原PO臉紅心跳不解的表示「現在的女生真懶，試身間也懶得進」。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言表示贊賞「身材好不怕讓人欣賞啦」、「我覺得很棒，完全可以接受」、「一百分，極度有自信，身材好，又沒裸露，海邊比基尼穿的比她還少」、「完全取決於身材」、「這個有禮貌，這女的極品啊」、「廢除試衣間」、「個是好身材與大家分享的概念」。

有很網友不以為然的吐嘈原PO表示「勸你別多管閒事」、「甘你屁事，住海邊喔！管那麼多」、「不要做個被討厭的人，把你自己的事管好就好，其他的不關你的事」、「這套真漂亮，勸你別多管閒事」、「這是故意請模特兒來讓你們發文」、「就是在等你拍」、「標準得了便宜還賣乖的概念」。

也有不少網友開玩笑的說「她包場了吧」、「希望布拉夾店(內衣店)也有這樣的懶女人」、「可能想秀身材，因為有人身材就是衣服」、「可能後方的小鮮肉長的很帥，人家在給暗示呀」、「下次可以建議她去百貨公司門口換」、「這樣店裡來客多，生意會好」、「上次我們去澳門怎沒遇到」。

試衣間 比基尼 澳門 爆廢公社

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