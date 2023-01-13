【一劍浣春秋】不只深田詠美！AV女優的工作糾紛真不少

雖然是新年假期，不過AV女優還是上了新聞頭條！

twitter超過300萬追蹤、IG和YouTube雙雙破百萬追蹤的「AV最強網紅」深田詠美被爆工作不守信用，看上她在網路行銷的實力，某香水品牌邀請她代言合作，結果被連放兩次鴿子－－第一次拍攝素材時經紀人說深田詠美在試用化妝品後嚴重過敏送醫無法赴約，第二次又說深田詠美事先沒有報備就跑去參加朋友婚禮，結果兩次沒到場光是攝影棚、流妝以及攝影師的預算就讓香水品牌賠了超過百萬日幣（約新台幣23萬）⋯…

後來案子完成了，香水品牌也開始追究深田的責任，事務所雖然答應賠錢並且道歉，但經紀人收到報價單後就人間蒸發；不得已，香水品牌只好訴諸法律強制執行，結果扣到深田事務所的帳戶後發現裡面只有6000日幣（不到1400台幣），讓人絕望〜

連續放鳥又賠不出錢，深田詠美形象重傷。 圖／翻攝自twitter@fukada0318

結果呢？結果深田詠美和事務所都沒回應八卦媒體報導，倒是香水品牌又爆料說因為發生經紀人監守自盜的事，日本國稅局正在調查事務所和深田之間的金流，因為事務所被員工監守自盜疑似被掏空。我長這麼大第一次聽到有AV事務所驚動到國稅局這樣的政府機關，看來裡面是有大秘寶了！

那到底是事務所來亂還是深田本人亂來？很難說，深田的經紀公司在業界是有名的狀況外，最近也爆發了女優的逃亡潮，非常不妙；至於深田本人也是個小迷糊，並不是第一次忘記有工作了，這樣的組合出問題也很正常；不過千萬不要以為這是AV界的特例，純粹是因為深田詠美太大牌才會挨了八掛雜誌的文春炮，在這一行爽約的狀況超・級・多！

嫌工作太辛苦，野野原薺請病假跑出去玩。 圖／翻攝自s-cute

比方說野野原薺，因為工作太過辛苦，所以越過經紀人和片商報告身體不舒服，希望取消攝影工作，片商同意後卻發現她在社群上傳去遊樂園玩得很開心的照片，結果事務所氣得馬上開除她；又比如麻生希來台灣舉辦通告，三點的通告她大小姐到了九點才抵達現場，然後情緒崩潰說髮型太差無法拍照錄影，非得去樓下的髮廊洗頭才行，最後所有人等了她七小時節目才開始……

意不意外？驚不驚喜？但，這就是AV女優呀〜

工作上狀況很多的麻生希。 圖／翻攝自graphis

為什麼這麼說？這還是要從AV女優的來源講起，你別看三上悠亞是偶像團體AKB48的系統出道、也別看高橋聖子曾是寫真偶像，絕大多數的AV女優都是八大產業出身。這些人之所以會從外送妹或泡泡姬成為AV女優都是為了錢，而且因為過去的習慣她們多半把人生過得很糟，活動爽約是她們的日常，動不動就人間蒸發不給找更是天天都有的事，也因為這種事情實在太稀鬆平常，所以AV事務所都很習慣土下座和業主道歉，但也不會對此做什麼賠償……

AKB48體系出身的三上悠亞是少數。 圖／翻攝自geinou-nude

比較起來深田詠美只是爽約兩次，最後還是完成工作好像也沒那麼糟對吧？至少她還是完成了工作，沒有像之前小宵虎南及北野未奈一樣爽約完就不理了，只是人怕出名豬怕肥，又是爽約又是被國稅局查掏空案讓八卦雜誌就像鯊魚聞到血腥味報導出來，但對AV界來說這是天天發生的事，只是報導出來多少還是會傷到深田的形象罷了〜