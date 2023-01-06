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拉鍊下什麼都沒穿！「護理女神」機內6秒裸拍 粉絲直盯：太大膽

聯合新聞網／ 綜合報導
「護理系女神」謝侑芯再次展現豪放作風，在飛機上展示傲人美胸。 圖擷自推特影片
「護理系女神」謝侑芯再次展現豪放作風，在飛機上展示傲人美胸。 圖擷自推特影片

有「護理系女神」封號的網美謝侑芯，向來不吝嗇展露自己的姣好身材，而且作風大膽。昨（5）日她在推特上傳一支飛機內拍攝的影片，更直接開衣袒露傲人「E奶」，讓粉絲噴爆鼻血。

謝侑芯先前到法國巴黎旅遊時，穿著薄紗bra在羅浮宮前拍美照，卻遭到警察無情驅趕。但她不因此退縮，回到飯店後以浴袍半遮半掩酥胸，在陽台跟凱旋門合影，讓粉絲既能欣賞法國名勝，又可以讓眼睛消暑。

昨天謝侑芯在推特分享的最新影片，尺度再度升級。影片中可見穿著淡黃色休閒外套的她，在飛機座位上直接拉下拉鍊，而外套裡面什麼都沒穿，僅用2個愛心圖案遮掩重點的雪乳就這麼大剌剌的蹦出見客，她並加上一句挑釁意味十足的「敢不敢？」，相當火辣。

這支長度僅僅6秒的影片，迅速累積了破百萬的瀏覽數，也引來粉絲熱情回應，「好性感喔！」、「最敢就是妳了」、「看妳表演就好，我沒勇氣」、「想當攝影師了」、「真的是太大膽了，佩服」、「可惡沒買到旁邊座位」。還有人發現走道對面的「搖滾區」坐著一位錯過精彩畫面的乘客，「真羨慕後面的阿貝（伯）」。

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