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選美大賽頒獎人穿「透明裝」遭批喧賓奪主 本人道歉：很羞愧

聯合新聞網／ 綜合報導
2020年越南小姐亞軍佳麗芳英（Phuong Anh）擔任頒獎人，頒獎時芳英（右）身穿一件半透明黃色禮服，意外成為焦點。擷自推特
2020年越南小姐亞軍佳麗芳英（Phuong Anh）擔任頒獎人，頒獎時芳英（右）身穿一件半透明黃色禮服，意外成為焦點。擷自推特

2022年越南小姐選美大賽決賽近日結束，頒獎人卻引發爭議，和得獎者站在一起，穿著一襲透視感極強的黃色禮服，遭批「喧賓奪主」。

24歲的鄭翠玲（Trinh Thuy Linh）在越南小姐選美大賽奪得亞軍，2020年越南小姐亞軍佳麗芳英（Phuong Anh）擔任頒獎人，頒獎時芳英身穿一件半透明黃色禮服，在燈光下觀眾可清楚看見薄透材質禮服下的好身材，像是透視裝，也讓全場目光都在她身上，意外成為焦點。

頒獎畫面曝光後，網友紛紛留言「穿成這樣連別人都會感到害羞」、「本來以為是假的，如果真的是刻意穿成這樣也太令人反感」、「這個頒獎人根本是喧賓奪主」、「這套衣服不適合參加選美比賽」、「在電視上看起來不太好，下次她要小心點」、「主辦也應該為這起事件負責」。

外媒報導，主辦單位事後致歉，聲明舞台上的服裝通常是在活動開始前就挑選好的，彩排時他們沒有打開所有燈光，所以才沒有發現這件禮服有任何問題。芳英也回應表示對這套服裝「感到相當羞愧」，並已從這次事件汲取教訓，她解釋禮服內還有穿一件保護性的緊身連衣褲，但因燈光的關係才讓裡頭的連衣褲顯得特別明顯。

選美 越南

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