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台大醫學系女神小馮同框白袍柯文哲 逗趣對話曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
小馮和柯文哲的合照。圖擷自spottedclaw0415
小馮和柯文哲的合照。圖擷自spottedclaw0415

高雄女中正妹學霸馮琪淯（小馮），2018年以全校第一名錄取台大醫學系，優秀成績加上亮麗外貌，成為網友心中的「台大醫科女神」。然而，小馮26日在Instagram（IG）上發文，貼出在台大醫院和身穿白袍的柯文哲合照，貼文曝光後也掀起轟動。

小馮26日在IG上發文，貼出在台大醫院和柯文哲的合照，也分享兩人當下的逗趣對話。小馮禮貌表示，「老師好，老師我爸是柯粉」，柯文哲則回答，「你爸幾歲」、「現在柯黑比柯粉多了」。

從照片中可以看見，柯文哲身穿長版白色醫師袍，搭配黑色長褲以及黑色皮鞋，手中還拿著一包東西。一旁的小馮則身穿駝色格紋毛衣，整身的色系搭配都相當溫和，就算戴著口罩，也遮不住她的氣質和魅力。

小馮的外型相當亮眼。圖擷自spottedclaw0415
小馮的外型相當亮眼。圖擷自spottedclaw0415

合照除了在網路上吸引1.6萬名網友按讚，也有不少人激動表示，「小馮女神好美」、「兩個偶像站在一起！暈了」、「我不知道該羨慕柯P還是小馮了」、「竟然跟柯P合照，破防了，阿伯誤食，阿伯可愛」、「看成我爸是河粉」、「小馮小馮得第一」、「小馮好可愛，這張照片真好」、「夢幻聯動嗎？」、「有小馮我就推」。

台大醫院 柯文哲 柯P Instagram 正妹

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