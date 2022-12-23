【一劍浣春秋】不是片商也不是經紀公司 現在AV界的老大是她們！

魔鏡啊魔鏡，誰是AV界的帶頭大哥？

是發通告請女優拍片的片商、是幫女優找公司的經紀公司、還是在片場打掃環境的掃地僧？答案是以上皆非，現在AV界的老大只有一個，就是A．V．女．優！

是不是很難想像？

從木村都那在片場被掌摑的醜聞來看，過去的業界確實需要改革。 圖／翻攝自s-cute

其實現在的AV界和以前不大一樣，在過去，片商和事務所講好拍片就行，女優甚至是到了片場才知道要拍攝的內容，也因此發生了木村都那因為對演出內容有意見結果被男優暴力相向的醜聞。但現在不一樣了，像事務所TeStar的女優「夢乃愛華」就是最好的例子，現在要拍什麼片子、要接什麼活動、要有什麼行程全都要她點頭了才算數；如果對她有興趣的話，事務所會聽取廠商的要求，把有疑問的地方搞清楚後再向夢乃愛華回報，由她本人決定是接還是不接，一旦她決定不要的話就沒有轉寰餘地，經紀公司完全尊重她的意願⋯⋯

夢乃愛華是事務所的大姊大，事情她說了算。 圖／翻攝自twitter@aika_yumeno

雖然因此錯過了很多案子，尤其2020年大家都在搞NFT時，夢乃愛華只是因為嫌攝影棚太遠就拒絕工作，讓大家覺得超可惜，但這可以算是AV界的進步。本來嘛，女優就是片商和事務所賺錢的寶貝，對她們好一點應該的，尤其又是在這一行打拼了八年多的夢乃愛華，戲裡戲外都該讓她舒服沒錯。不過話說回來，事務所之所以敢讓夢乃決定一切是因為她勞苦功高而且很熟悉業界的運作，可以自己對自己負責，賺多賺少由她決定，但如果所有AV女優都像夢乃愛華一樣呢？

那就是現在的AV界了。

北野未奈也因為個人因素取消活動。 圖／翻攝自twitter@kitano_mina

是的，這就是為什麼會說現在女優才是AV界老大的原因，在AV新法通過之後，女優被賦予了很大的權力，想找她們拍片必須事先給劇本，確定她們都知道要拍什麼內容還得簽訂合約後才能拍攝，如果女優回去後愈想愈不對的話還可以無條件反悔，不用賠償，屁股拍拍走人，一點責任都沒有〜

你覺得這是好事嗎？

所以你知道為什麼現在業界片子發得少然後一堆活動停擺了吧？透露個大家不是很意外的事，會來當AV女優的大概有三種類型：一種從小家庭破碎、一種是精神或身體有狀況無法朝九晚五工作的社會邊緣人、第三種就是性成癮患者ー她們共同的特色就是人生大多過得很糟，面試放鳥者比比皆是，動不動就有人突然消失或者賺多少花多少永遠錢不夠用，然後你現在要把所有的主導權都交給她們？

突然取消活動的小宵虎南，讓事務所傷透腦筋。 圖／翻攝自twitter@konan_cmore

於是就天下大亂了，不豪洨，事務所捎來的訊息是現在每天都要看女優的臉色，她們一個不開心說不拍就不拍或是活動要取消你沒辦法和她說簽了合約不能那麼做，因為法律賦予她們就算毀約也不必賠償的權力－－但有趣的地方來了，女優是不用賠償啦，但合約可不會消失不見，你說同為業界一員的片商或DVD專賣店還可以共體體艱當做沒事發生，但海外的廠商或是原本要用來拍片的攝影棚可不會承擔損失⋯⋯

所以現在做女優經紀的事務所都叫苦連天，三不五時就要去向廠商土下座，整天就是要低聲下氣地拜託女優配合ー對啦，保護女優人權、讓她們不致淪為被壓榨的對象是應該的，但法律沒告訴大家賦予過大的權力讓她們任性妄為還不用負責要怎麼辦，所以現在的AV界，正陷入前所未有的動盪不安啊。