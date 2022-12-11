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待過大陸、南韓！挪威正妹讚台灣這一點大勝別國 想長住下來

聯合新聞網／ 綜合報導
台北街景圖。記者游智文／攝影
台北街景圖。記者游智文／攝影

越來越多人為了環保以及身體健康，都會開始茹素，台灣也因此開了不少素食餐廳。有一名挪威正妹之前住過中國和南韓，卻因為疫情影響以及飲食上的不方便，讓她最後輾轉來到台灣，沒想到來台後卻因為一個關鍵因素，讓她決定要長期住下來。

這名挪威正妹喜雅娜（Sienna）在接受YouTube頻道「不要鬧工作室」的訪問時表示，2018年去中國成都旅行，因為很喜歡那個地方，於是決定在成都念書，只不過一年半後卻因為新冠肺炎疫情爆發，讓她不得不離開中國，回到挪威遠距上課。喜雅娜說遠距上課最大問題在時差，因為上課的時間通常是挪威當地凌晨2點，所以她傍晚6點就得去睡覺，這也讓她生理時鐘大亂，為了配合時差，她決定搬來亞洲。

喜雅娜說當時南韓是率先開放國境的國家之一，再加上有不少朋友在那邊，自己也喜歡韓國文化，因此決定搬到南韓去，不過飲食文化的問題卻讓她很困擾。喜雅娜表示自己是茹素者，但南韓當地大部分的餐廳沒有純素的食物，「我發現在那邊吃肉是很普遍的事，所以讓我的飲食習慣碰到瓶頸」。

在南韓住了3個月後，因為簽證到期，台灣也剛好開國門，喜雅娜決定飛來台北。剛來的第一個禮拜，就讓她對許多事情感到印象深刻，其中吸引她最大的因素就是有許多純素和素食餐廳。她說多數的餐廳會把菜單上的素食選項標記起來，而且台灣也是她看過最在乎有機食物的地方。

喜雅娜透露在中國、南韓、挪威都有人質疑她的素食主義選擇，因為有些人認為不吃肉就不會健康，但台灣卻不一樣，「在台灣吃飯前，很多人會問你吃素嗎」，這也讓她覺得受到尊重。喜雅娜最後表示，台灣的素食選項多元又豐富，比起其他國家更棒，而且文化很酷、人民開放且友善，讓她想要在台灣長期住下來。

挪威正妹Sienna。 圖擷自不要鬧工作室
挪威正妹Sienna。 圖擷自不要鬧工作室

挪威 南韓 正妹

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