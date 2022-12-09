【一劍浣春秋】新法實施鬧內鬨！AV女優吵成一團

最近的AV界，很不平靜啊。

因為AV新法實施的緣故，反應不及的片商發片銳減，影迷可說是一肚子火無法發洩，但心情不好的可不只沒片看的粉絲，沒工作的女優也是ー所以向來最注意和諧、不到最後關頭絕不翻臉的這些人現在也顧不得修養了，在網路上吵得不可開交。

不滿宮下玲奈發言的小倉七海。 圖／翻攝自twitter@_hoshinonono_

首先是宮下玲奈和小倉七海之戰，兩人不同片商、經紀公司也不是同一間，之前完全沒有交集，卻因為宮下玲奈一篇twitter的發文打起筆戰：原來宮下玲奈說AV女優比起一般上班族會賺多了，但如果錢賺進口袋卻沒有儲蓄，然後花完了只會在網路上賣慘求抖內那是很可恥的事－－雖然宮下玲奈沒有指名道姓，不過發文的時間和自爆新法實施後長期沒有工作又把身體搞壞只能引退的小倉七海實在太近，小倉七海愈看愈不舒服，於是就私訊詢問宮下是怎麼回事？

你以為宮下玲奈會假惺惺地說沒有啦哪是講你別誤會了不可能的？錯錯錯，宮下玲奈一副就是誰答腔我就說誰的態度，這可讓小倉七海火大了，正想繼續理論下去的時候卻發現自己被封鎖了－－於是小倉七海不忍了，直接把兩人的對話Po上網為自己討公道，希望宮下玲奈在發文前考慮一下別人的心情。而封鎖人家的宮下玲奈可沒有無視對方，她不只把小倉七海的說法一一酸回去，還說自己封鎖對方只是因為不想和有被害妄想症的可憐蟲糾纏！

宮下玲奈可說是新一代吵架王。 圖／翻攝自twitter@rena_miyashita

結果兩人戰了一天，休息一天的小倉七海決定繼續戰下去並且訴諸法律討公道，不久前已經找了律師研究提告的可能性；而宮下玲奈可沒打算放過對方，這兩天不但繼續靠北小倉七海也不忘一一回擊質疑自己的聲音，說戰神可能太過了，但絕對是新一代的吵架王，和片中甜美的形象差異超大⋯⋯

但吵起來可不只這一對，如果說小倉七海和宮下玲奈是新一代美少女偶像內鬥，那君塚日向則是引爆了熟女之間的戰爭！事情是這樣的，身為熟女第一品牌的Madonna的專屬女優，別號AV楊謹華的君塚一直很注意自己的形象，但11月初的攝影讓她十分不開心，包括現場工作人員和化妝師的表現都讓她覺得很糟很不專業，於是她在社群上抱怨完後就說不排除用新法賦予女優的權力將這支她覺得很不夠完美的作品下架，不要讓片商發售丟人〜

AV楊謹華君塚日向也捲入吵架風波。 圖／翻攝自madonna-av

結果這馬上讓一些反對新法的女優爆炸了！

先是藤木紗英幹譙說新法不是這麼用的，是要保護那些被強逼拍片以及發現拍片內容和原先說的不一樣的女優，接著花井百合也發難了，用不指名道姓的方式告訴君塚如果要把片子下架就請歸還片酬；最後反對新法最力的女優「月島櫻」上陣，先說被君塚嫌棄的化妝師人很好，然後要君塚好好反省自己：「請適可而止吧，化妝師都受不了妳啦！」

花井百合要君塚日向把片酬吐出來。 圖／翻攝自madonna-av

結果呢？結果月島櫻翻船了，先是君塚說從來沒有對其他化妝師發過脾氣，接著拍攝當天的化妝師公開向君塚道歉，讓月島櫻只好很尷尬地向君島謝罪－－說真的，觀察AV界逼麼多年，雖然知道有些女優私底下處不來，但在公開場合大家永遠是演好演滿裝沒事，結果近來一連兩起女優在網上打筆戰的風波，雖然讓女優感覺有血有肉多了，但也和片商一開始給的人設差很大⋯⋯

反對新法最力的月島櫻這次翻了船。 圖／翻攝自twitter@sakuratsukisima

為什麼會這樣？說穿了就是新法實施後大家的心情都不穩定，不過話說回來，看到女優這樣吵成一團，當初制訂新法的人可能會覺得蠻開心的，如果大家都團結起來反抗新法，那至少是一股力量，但現在女優意見分歧就算了還網內互打吵成一團，反抗新法的力道肯定會小很多，大家可以回家休息好好睡覺了，這些女優沒用了啦〜