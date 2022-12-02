【一劍浣春秋】不只發片銳減！AV新法後遺症完全爆發

最近這幾個月，你是不是覺得火氣很大？

沒辦法，過去幫忙我們排毒的日本AV界現在發片萎縮得厲害，拿業界最頂級的片商S1來說好了，他們2022年的最後一檔發片只剩下6支作品，就算剛創業的時候也沒那麼慘烈ー片子少了，活躍的女優自然也不可能多，所以很多女優活動中止或是直接化做一縷青煙人間蒸發⋯⋯

突然就消滅的北野未奈。 圖／翻攝自av-e-body

不過也別擔心，這種狀況不會維持太久，因為新法規定簽約一個月後才能拍片然後拍完片後四個月才能上架販售，在這幾個月片商瘋狂趕工下應該最晚明年4月就能恢復正常ー所以「照理來說」，我們再忍一下就可以了，現在先去囤積衛生紙，接下來就可以打到虛脫了〜

真的嗎？

最近的新人真的少。 圖／翻攝自s1s1s1

不不不，其實AV新法的後遺症已經出現了！首先，你知道為什麼最近發片那麼少嗎？其實最重要的是新人不見了，你可能會覺得沒關係我有三上悠亞有河北彩花就行，但對片商而言卻是少掉最賺錢的那一塊－－新人之於片商有多重要呢？這我又要搬出酒店理論，請問什麼樣的女孩會讓你想點想框想帶出去嘿咻？也許是大家都說讚的雞中之霸，但更有可能的是媽咪告訴你第一天來上班什麼都不會的小妹妹，能成為她下海的第一個男人爽感無限啊！

同樣的道理也適用在AV界，新人片往往是片商甚至是每個女優賣最好的片子，因為她們是大家沒看過的新面孔，會讓粉絲想要挑戰好不好看好不好用，所以每個月銷售排行榜排在前面的幾乎都是新人；只是因為AV新法實施，業界成為社會版的焦點，以前覺得拍AV嘛沒什麼了不起把腿張開就行的女孩可能會覺得好恐怖或真麻煩所以不肯加入，所以－－

最近的新人真的少。 圖／翻攝自s1s1s1

所以沒有新血加入的AV界是很恐怖的，因為女優會老會沒有新鮮感，沒有新血替換最後就是沒人要看；但更恐怖的是因為新法當護身符，現在事務所和片商已經無法有效控制現有的女優。為什麼這麼說？因為新法規定女優可以無條件終止合約而且不必賠償，所以現在女優都覺得自己很大尾然後任性妄為，像小宵虎南、像北野未奈，就算和廠商簽了約還是說不幹就不幹，就算廠商可能會向事務所求償她們也不管⋯⋯

拋棄工作前去藏龍的小宵虎南。 圖／翻攝自twitter@s1_no1_style

那怎麼辦呢？事務所只能苦水往肚裡吞，現在大家的腰都很軟到處90度鞠躬道歉；那女優消失了去哪裡呢？相信大家已經注意到了，無碼片商加勒比、Heyzo和一本道最新是生猛新鮮鮑魚連發，先是佐佐木佳奈、接下來是今田美玲，再加上化名為大澤瑪麗亞的花園流菜，過去步兵片商幾乎拿不到第一次拍無碼的女優，現在撒網下水到魚家啊捕條鮑魚笑哈哈〜

無碼片商新鮮貨佐佐木佳奈。 圖／翻攝自caribbeancom

這也是新法實施前AV界眾人擔心的，你合法的管道被掐住喉嚨了，大家就會往非法的地方走，就算FC2無碼賣家前陣子的產量下降，但女優要錢賺、影迷要片看、那是剛性需求避不了的，侏羅紀公園說了嘛，生命自己會找到出口，只是這出口是不是日本立法諸公們要的就很難說了……

所以就算發片準備要恢復正常，但這一行仍然瀰漫著不安的氣氛，新血補充的問題、女優控制不易再加上過去已經邊緣化的無碼片商死灰復燃，讓AV界眾人對未來非常茫然，究竟〜接下來的AV界會怎麼樣呢？讓我們繼續看下去吧〜