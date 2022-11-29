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台灣掀「另類無罩」風潮！ 她「挺2點」散步狂吸45萬人點閱

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣也開始有人在YouTube拍「無罩」散步影片，吸引許多人的目光。 圖擷自 Daisybaby⭐️ノーブラ散歩
台灣也開始有人在YouTube拍「無罩」散步影片，吸引許多人的目光。 圖擷自 Daisybaby⭐️ノーブラ散歩

指揮中心在28日宣布，12月1日起開放室外免戴口罩，然而在YouTube上早已有一群人開始「另類無罩」，也就是不穿胸罩散步，近日就有一位台灣人「嫚嫚」上傳在高雄捷運的無罩散步影片，引來破45萬次點閱。

台灣即將邁入室外不用戴口罩的「無罩生活」，而YouTube卻早已掀起新的「無罩潮流」！日前日本許多網美開始流行拍不穿內衣上街的散步影片，激凸的2點引來許多目光，這樣的無罩散步（ノーブラ散歩，又稱為「乳首散步」）風潮也吹來台灣。

一名台灣YouTuber「嫚嫚」在頻道自我介紹，表示自己是台灣人，並會在世界各地無罩散步，她在11月11日時上傳首部於高雄捷運的無罩散步初體驗，引來破45萬人點閱。

影片中她穿著白色小背心及激短黑裙，胸前也因無罩的關係讓2點激凸一覽無遺，成為全車廂焦點，她就這樣搭乘至美麗島站，在人來人往的地方出沒，並時不時向鏡頭放電。

許多網友留言，表示「這麼優質又健康的頻道，一定要追蹤按讚分享，開啟鈴鐺」、「在ptt看到，馬上過來朝聖，拍得非常棒，支持創作人!!! 加油!!」、「支持自然優質頻道！」、「好人一生平安，人美心更美」、「我開始不騎摩托車了支持大眾運輸」。

台灣人 捷運 YouTuber

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