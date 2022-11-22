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重機高速撞車亡…死者家屬要求道歉 沒開燈運將：我車速正常

「你一直看那女的」正妹被盯引爆情侶戰火 她吐4字讓對方閉嘴

聯合新聞網／ 綜合報導
正妹網友意外捲入情侶紛爭中，她急中生智脫口一句話，讓對方頓時語塞。 圖擷自爆廢公社二館
正妹網友意外捲入情侶紛爭中，她急中生智脫口一句話，讓對方頓時語塞。 圖擷自爆廢公社二館

美女人人愛看，但有女朋友的男生千萬別亂看，以免破壞感情。有一名正妹網友在臉書透露日前在公車站時，意外被捲入情侶吵架的紛爭當中，女方指責男友盯著女網友看，但男生哀怨地澄清無此事，眼見女方越來越激動，這名女網友走過去講了一句話，瞬間這對情侶語塞，貼文一出笑翻眾人。

原PO在臉書「爆廢公社二館」表示，日前在一處公車站時，旁邊一對情侶突然大聲爭吵起來，只聽見女方怒吼「你是不是不愛我了？」男生一臉莫名其妙且慌張地問說「我沒有啊！我怎麼了？」，女生則指著原PO說「我看你一直看那女的」，突如其來的指控讓男生和原PO都傻眼。

不管男生怎麼澄清表示自己沒有在亂看，女方都聽不進去，還不斷地大哭。原PO這時走了過去，接著用很低沉的聲音說「拍謝啦，哇五懶叫免驚（抱歉啦，我有男生生殖器，別怕）」，話一講完，這對情侶瞬間不講話，女生也不哭了，原PO點個頭後就默默離開公車站。

奇葩的遭遇讓眾人笑翻天，「妳人好好，救了他們的感情」、「女生想太多了，應該只要是女的，對她來說都是威脅」、「糟！又一個直男要彎了」、「靠邀，有畫面」、「結果換女的糾纏妳」、「下一秒女生又開始哭：你連男的也要看」、「不就還好她沒有歡（也有寫作「番」，很盧之意）要驗明正身」、「為了救那男的妳好犧牲，我該稱呼妳一聲女漢子嗎？」、「這麼可愛一定是男孩子」、「妳不尷尬，尷尬的就是別人」。

正妹 情侶

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