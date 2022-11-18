【一劍浣春秋】因為意外太多了⋯所以AV界只能「不意外」了

最近，AV界的意外很多啊。

比方說「七瀨愛麗絲」，大家都知道她出身不高，2015年在片商Prestige出道的她（當時的名字是市島亞美）在業界沒待多久就被淘汰了，後來還以很便宜的價格和影音平台FC2的無碼賣家合作，把鮑鮑賣了給大家看。但她還是對AV界有熱情，所以她先是整型讓自己變漂漂變火辣，然後瘋狂接片求關注並且想辦法找最好的經紀公司力爭上游，最後她終於得償所望，不僅被片商百萬社（Million）框下來當專屬女優，人家還給了她一個「社長室室長」的頭銜。

突然消滅的七瀨愛麗絲。 圖／翻攝自twitter@alice_nanase_/

所以接下來王子要與公主要一起過著幸福快樂的日子了？沒有喔，七瀨愛麗絲乖乖地發了幾片，最近狀況一整個不對勁，身為社群魔人的她先是超過一個禮拜沒有發文，接著缺席原先預定好的攝影會，主辦單位還發了尋人啟事－－這代表歹誌大條了，主辦單位和事務所都不知道七瀨愛麗絲人去哪兒了，發尋人啟事只是死馬當活馬醫，七瀨愛麗絲回歸的機率很低很低⋯⋯

怎麼會搞成這樣？就是「意外」，這代表兩個意思，一個是經紀公司之前完全沒掌握到這個狀況，很意外；另一個則是七瀨愛麗絲可能碰到什麼無法處理的問題只能避不見面，出了意外。而這種事情在業界不斷上演，打個比方，要在明年重新啟動的TRE台北國際成人展就很知道這個滋味，2018年，被視為王牌的「麻倉憂」在臨行前突然找不到人，經紀公司說是因為燥鬱症發作不給找，連家人都不知道她人在哪裡只能放棄活動；隔年（2019），又有園田美櫻因為身體不適而臨時取消來台，後來經由日本影迷抽絲剝繭才知道她懷孕了……

麻倉憂從此就找不到人了。 圖／翻攝自hnalady

所以，人們常說不知道意外和明天誰會先來，但說的誇張點，在AV界意外是天天報到，那業界中人是怎麼看這些層出不窮的突發狀況？標題講了，就三個字，沒有更多了－－

「不意外。」

是的，因為女優太常發生意外，所以AV界的諸公們個個都會雙手一攤說不意外，不是狀況早在掌握中，而是狀況太多麻痺了－－那接下來他們會怎麼做呢？首先女優的經紀公司會打電話給每一個合作廠商報告女優出了意外的消息，接著他們會嘗試和女優聯絡做最後的掙扎，女優如果有回應就想辦法道德勸說，如果被女優賞閉門羹那再努力一下下他們就會放棄了⋯⋯

園田美櫻的缺席讓期待她來台灣影迷錯愕。 圖／翻攝自prestige-av

啊？就這樣？

對，就這樣，因為視女優出意外為這一行的日常，所以除非特別大咖到沒她會倒，不然片商和經紀公司不會特別去求女優一定要回來。一來是因為女優大多生活很複雜，不是和家人翻臉就是交了牛郎男友，很多人把人生過得一團糟，經紀公司大多不願意䠀渾水弄得自己一身腥；再來，AV界是個很奇妙的地方，聽到女優出狀況、或者該說是棄職潛逃正常人的想法應該都是「叫她賠錢」，沒錯，以契約精神來看接下來女優的代表人就該和合作廠商談賠償事宜了，但所有的、請注意是所有的經紀公司大多就是口頭或書面謝罪就Over了，而日本的片商和廠商也大多配合把合約作廢，最多再加上一句「下次有好的女優記得先給我用喔」！

突然消滅的女優很多，經紀公司已經視為日常。 圖／翻攝自s1s1s1

所以與其說是經紀公司態度傲慢有恃無恐，不如說日本的廠商也是對女優出意外不意外，與其花時間追究不如繼續往前看，只是這種事務所和廠商的默契在華人圈恐怕誰都不能接受，所以在每一次活動前廠商還是買好乖乖，有拜有保庇〜