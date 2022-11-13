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正妹合照霍華德遭網酸「明年多很多小魔獸」 本尊出面回應了
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加入台灣職籃T1桃園永豐雲豹隊，並在10日抵台，成為台灣籃壇史上最大咖的洋將，球迷興奮不已，紛紛到下榻飯店追星。不過在臉書、Dcard等平台上紛紛有網友PO出一張照片，只見一名穿著性感的女球迷和霍華德合照，但網友卻以戲謔的語氣發文，引起不少人討論。
從網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，這名女球迷有著一頭漂亮的長捲髮，穿著白色短裙以及低胸淺藍色上衣，傲人的上圍再加上修長的美腿，站在208公分高的霍華德身邊顯得相當嬌小。只不過這張照片一PO出，卻讓不少鄉民酸言酸語地說「明年這個時候應該會多很多小魔獸」。
這名正妹名叫Jessie Lee，她的IG有28.2萬粉絲追蹤，對於網路上酸溜溜的言論，她在限時動態貼出回覆網友的留言，「我是不知道我男友191（公分）、我178（公分）能不能生出一個200公分的小魔獸啦，昨晚過生日，剛好這位球員在男友朋友的健身房訓練，有幸陪他去追星，僅此而已，大家冷靜一點」。
還有人說「男友要哭哭了」，Jessie Lee也回答「看到他的偶像確實差點哭出來」，最後還搞笑地說「真的假的？跟他合照過的女生都會懷孕？！別嚇我耶」，對於酸民們的留言，Jessie Lee展現高EQ回應。
雖然網友狂酸，但仍然有人替Jessie Lee說話，「留言一堆仇女，台男有那麼自卑嗎？」、「一堆人素質堪憂」、「真的不懂為什麼一堆男生都要酸人家，提升自己素質可以嗎？女生跟外國人到底怎麼了？男生跟不是台灣女生呢？不懂為什麼只會酸女生然後不提升自己」、「想要人家看上就自己想辦法變更好，而不是只會用尖利的言論去刺傷他人滿足自己小的可憐的自尊」。
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