正妹合照霍華德遭網酸「明年多很多小魔獸」 本尊出面回應了

女球迷和霍華德合照卻遭到不少鄉民留言狂酸。 圖擷自爆廢公社公開版 前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加入台灣職籃T1桃園永豐雲豹隊，並在10日抵台，成為台灣籃壇史上最大咖的洋將，球迷興奮不已，紛紛到下榻飯店追星。不過在臉書、Dcard等平台上紛紛有網友PO出一張照片，只見一名穿著性感的女球迷和霍華德合照，但網友卻以戲謔的語氣發文，引起不少人討論。

從網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，這名女球迷有著一頭漂亮的長捲髮，穿著白色短裙以及低胸淺藍色上衣，傲人的上圍再加上修長的美腿，站在208公分高的霍華德身邊顯得相當嬌小。只不過這張照片一PO出，卻讓不少鄉民酸言酸語地說「明年這個時候應該會多很多小魔獸」。

這名正妹名叫Jessie Lee，她的IG有28.2萬粉絲追蹤，對於網路上酸溜溜的言論，她在限時動態貼出回覆網友的留言，「我是不知道我男友191（公分）、我178（公分）能不能生出一個200公分的小魔獸啦，昨晚過生日，剛好這位球員在男友朋友的健身房訓練，有幸陪他去追星，僅此而已，大家冷靜一點」。

還有人說「男友要哭哭了」，Jessie Lee也回答「看到他的偶像確實差點哭出來」，最後還搞笑地說「真的假的？跟他合照過的女生都會懷孕？！別嚇我耶」，對於酸民們的留言，Jessie Lee展現高EQ回應。