快訊

正妹合照霍華德遭網酸「明年多很多小魔獸」 本尊出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正妹合照霍華德遭網酸「明年多很多小魔獸」 本尊出面回應了

聯合新聞網／ 綜合報導

女球迷和霍華德合照卻遭到不少鄉民留言狂酸。 圖擷自爆廢公社公開版
女球迷和霍華德合照卻遭到不少鄉民留言狂酸。 圖擷自爆廢公社公開版
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加入台灣職籃T1桃園永豐雲豹隊，並在10日抵台，成為台灣籃壇史上最大咖的洋將，球迷興奮不已，紛紛到下榻飯店追星。不過在臉書、Dcard等平台上紛紛有網友PO出一張照片，只見一名穿著性感的女球迷和霍華德合照，但網友卻以戲謔的語氣發文，引起不少人討論。

從網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，這名女球迷有著一頭漂亮的長捲髮，穿著白色短裙以及低胸淺藍色上衣，傲人的上圍再加上修長的美腿，站在208公分高的霍華德身邊顯得相當嬌小。只不過這張照片一PO出，卻讓不少鄉民酸言酸語地說「明年這個時候應該會多很多小魔獸」。

這名正妹名叫Jessie Lee，她的IG有28.2萬粉絲追蹤，對於網路上酸溜溜的言論，她在限時動態貼出回覆網友的留言，「我是不知道我男友191（公分）、我178（公分）能不能生出一個200公分的小魔獸啦，昨晚過生日，剛好這位球員在男友朋友的健身房訓練，有幸陪他去追星，僅此而已，大家冷靜一點」。

還有人說「男友要哭哭了」，Jessie Lee也回答「看到他的偶像確實差點哭出來」，最後還搞笑地說「真的假的？跟他合照過的女生都會懷孕？！別嚇我耶」，對於酸民們的留言，Jessie Lee展現高EQ回應。

雖然網友狂酸，但仍然有人替Jessie Lee說話，「留言一堆仇女，台男有那麼自卑嗎？」、「一堆人素質堪憂」、「真的不懂為什麼一堆男生都要酸人家，提升自己素質可以嗎？女生跟外國人到底怎麼了？男生跟不是台灣女生呢？不懂為什麼只會酸女生然後不提升自己」、「想要人家看上就自己想辦法變更好，而不是只會用尖利的言論去刺傷他人滿足自己小的可憐的自尊」。

Jessie Lee在限時動態貼出回覆網友的留言。 圖擷自Jessie Lee IG
Jessie Lee在限時動態貼出回覆網友的留言。 圖擷自Jessie Lee IG

爆廢公社 Dcard 霍華德 正妹

延伸閱讀

「台女見國外球星只會排卵」　丹妮婊姐對「魔獸」發花癡喊：犯法嗎

T1聯盟／霍華德來台後吃過鹹酥雞 台灣小吃最愛大腸麵線

影／魔獸加盟記者會 親自挑選「霍華德」作為中文譯名

T1聯盟／魔獸降臨場地挨轟 國體大校長親上火線回應

相關新聞

【一劍浣春秋】不是片商不是父母不是經紀人！女優身邊的不定時炸彈是⋯

上週介紹了牛郎與日本暗黑界的關係，這個禮拜我們來提女優身邊對她們影響最大的人！

正妹合照霍華德遭網酸「明年多很多小魔獸」 本尊出面回應了

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加入台灣職籃T1桃園永豐雲豹隊，並在10日抵台，成為台灣籃壇史上最大咖的洋將，球迷興奮不已，紛紛到下榻飯店追星。不過在臉書、Dcard等平台上紛紛有網友PO出一張照片，只見一名穿著性感的女球迷和霍華德合照，但網友卻以戲謔的語氣發文，引起不少人討論。

護理系女神「無名指少一截」 親揭斷指往事惹網友心疼

IG追蹤數曾高達92.7萬的網紅謝侑芯，從護理師轉戰直播圈，被網友封為「護理系女神」，近日她到歐洲旅遊，在法國羅浮宮僅內衣入鏡引來警方關切...

高雄建商賣房出新招！長髮正妹端咖啡秀渾圓雙峰 身分曝光是她

現今行銷手法推陳出新，力求讓人看到停不下來。有網友在臉書上看到一名長髮正妹穿著白色洋裝，手持咖啡並微露深溝，搭配光亮咖啡機和質感背景，當下便以為是網美打卡咖啡店，然而仔細一瞧卻是賣房廣告，讓他驚嘆「廣告做成這樣也是強」！

超凍齡！名模15年前後母子合照曝光 兒子188公分了「本人一樣美」

日本知名女模特兒富永愛，自從學生時期就擁有高人一等的身材，且開始踏入時尚界。如今雖然已婚，且年齡正式邁入四十大關，但歲月幾乎沒在外表上留下什麼痕跡，仍受到許多粉絲的愛戴。

【一劍浣春秋】女優沾到牛郎就沒好事？但AV界到處都是鴨喔！

提到女優與牛郎，不知道你怎麼看？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。