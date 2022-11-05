超凍齡！名模15年前後母子合照曝光 兒子188公分了「本人一樣美」

日本知名女模特兒富永愛，自從學生時期就擁有高人一等的身材，且開始踏入時尚界。如今雖然已婚，且年齡正式邁入四十大關，但歲月幾乎沒在外表上留下什麼痕跡，仍受到許多粉絲的愛戴。

根據日本媒體「ENCOUNT」報導，2004年結婚的富永愛，2005年生下長子富章胤。在長子兩歲的時候，富永曾經為了拍攝服飾廠商「GAP」廣告的照片，背著孩子一同入鏡。畫面中微笑的富永，以及嘟著嘴的可愛孩子，看上去十分融洽。

15年後的今天，兩人穿上彩色的毛衣再次合照。當初畫面中的孩子，已經變成挺拔帥氣的188公分高17歲青年，和母親站在一起時還高出了一些。但更令人驚訝的，是即使光陰似箭，富永卻保持著凍齡狀態，美貌和當初完全一模一樣。

許多粉絲就紛紛表示「好漂亮！從以前就好羨慕」、「當初的孩子都變這麼大了」、「一對讓人羨慕的母子」、「好可愛喔」、「等等，15年？小愛這不是什麼都沒變嗎？真的有15年嗎」、「兩個人都好可愛喔」、「願這般美好的時光能永遠持續下去」。