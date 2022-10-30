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超甜美護理師分享衛教文 事業線長又深萬人嗨：心跳破表啦

聯合新聞網／ 綜合報導
網美怡葶正職是名護理師。 圖擷自「Elle Li」IG
網美怡葶正職是名護理師。 圖擷自「Elle Li」IG

護理師也太正！網美怡葶（Elle Li）長相甜美可人，又有傲人的好身材，本身正職還是名護理師，時常會在社群軟體上分享許多生活美照。她日前PO出一張穿著白色護理師服裝還戴著聽診器的照片，胸口更是大露事業線，讓許多粉絲看了臉紅心跳。

怡葶日前在IG上貼出一張照片，她穿著合身的白色護理師制服，耳戴聽診器，但讓人眼睛為之一亮的是她的制服拉鍊拉到胸部以下，露出又長又深的事業線，傲人的上圍讓白色制服顯得相當緊繃。

她在貼文還寫下「讓我聽一下你的心跳吧」，下方還貼出詳細的「心律不整」衛教貼文，包括心律不整產生的原因以及症狀、自我量心跳的技巧等，讓不少人看了直呼性感又兼具專業。

男粉絲看了也忍不住地說「看到妳心跳加速」、「如果是看到妳後變不正常，怎辦呢？」、「天啊！有這麼美的護理師嗎？」、「肯定破表了啦」、「優質文章配優質照片」、「看到這麼美的小護士會跳得更快吧」、「不單是心跳，而是心動的聲音」、「謝謝專業分享，很美很漂亮護士」、「看到美美的妳，心跳都破200啦」、「會怦然心動」。

怡葶分享大露事業線的性感美照。 圖擷自「Elle Li」IG
怡葶分享大露事業線的性感美照。 圖擷自「Elle Li」IG

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