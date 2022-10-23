職棒場邊女球迷隨音樂搖晃傲人上圍 球迷嗨：輸贏不重要

體育賽事不是只有男生喜歡看，喜愛運動的女生也不少，尤其轉播賽事時，時常可以看到攝影機拍到觀眾席有不少年輕女孩專注為球員打氣的模樣，增添不少趣味性。有網友日前到棒球場欣賞中華職棒比賽，意外捕捉到場邊有一名正妹隨著音樂手舞足蹈，由於身材非常傲人，影片一上網也引起不少討論。

近來網路上流傳一段職棒場邊的「嬌」點影片，只見觀眾席上有一名長髮辣妹，頭戴棒球帽，雖然戴著口罩，但仍可以看出面容姣好，而她身上還穿著中信兄弟的黃色球衣，但讓人眼睛為之一亮的是在她的球衣裡面，還穿了一件黑色的低胸爆乳小可愛。

隨著賽事氣氛的緊張，場邊許多球迷也紛紛站起來跟著音樂和前方啦啦隊的動作一起扭動身體，這位女球迷也不例外，但由於她讓人吸睛的身材，手舞足蹈的過程中也不斷地晃動胸部，讓場邊其他球迷的焦點紛紛從球員轉到她身上。

影片一PO出立刻引起不少人討論，「為什麼看了20分鐘都不會結束？」、「我就是喜歡兄弟隊」、「除了要進場看看啦啦隊以外，現在球迷也不輸專業啦啦隊」、「終於知道兄弟隊的門票為何都賣得比較好了」、「輸贏早已不重要」、「可以讓我好好的看球賽嗎？」、「感覺更適合站到前排陪啦啦隊一起嗨」、「一場棒球賽到底幾個人在拍她？」、「隔壁的男生，真球迷！旁邊彈跳成這樣，他不為所動」、「看到頭好暈啊」、「拍攝者好人一生平安」。

有不少網友敲碗想知道這名女球迷身分，就有神人找到她的社群軟體，這名象迷妹名叫「邱寗」，IG上有3.9萬粉絲追蹤，她常常會放上到球場看球的照片，還有許多展現性感火辣身材的美照，讓不少粉絲大飽眼福。