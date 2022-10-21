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最正啦啦隊女神曝光！鄉民狂推「她」 顏值直逼日本AKB等級
台灣的棒球賽事相當盛行，很多人都會買票入場支持球員，而場上的啦啦隊員也是一大亮點。日前一名網友在網路上發文，討論關於綜藝節目邀請四組啦啦隊女孩的主題，而貼文曝光後也掀起討論，更有網友直呼最正啦啦隊女神是慈妹。
日前一名網友在PTT上以「啦啦隊女神」為題發文，提到綜藝節目邀請四組啦啦隊女孩，包含富邦啦啦隊（Fubon Angels）、味全龍啦啦隊（Dragon Beauties）、中信啦啦隊（PS女孩）及樂天女孩（RAKUTEN GIRLS）。從原PO附在貼文中的照片可以看見，四組啦啦隊女孩都身穿團服，每個人臉上都露出甜美笑容，連手勢都可以看出隊員間的默契。
貼文底下吸引大量回應，不少網友點名最正啦啦隊女神是「慈妹」，「慈妹讚」、「顏值就慈妹，AKB等級了」、「真香，慈妹讚」、「慈妹好正…」、「慈妹完封」、「慈妹完勝」、「慈妹真的好可愛」、「慈妹最頂的」、「慈妹贏過全部」、「慈妹最高」、「慈妹no.1」、「全部擺一起，慈妹最正」。
「慈妹」是富邦啦啦隊（Fubon Angels）的成員，畢業於台北市立大學運動藝術系街舞組，精湛舞技也曾在節目上獲得認可。慈妹於2017年加入富邦啦啦隊，IG上擁有高達12.4萬粉絲，甚至因為出色外表而有「小周子瑜」的稱號。
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