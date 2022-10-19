真的好溼！她確診後下體狂流水、日換3內褲 全網妹子狂刷一排喊+1

本土新冠疫情持續，每個人感染確診後的症狀都不大相同。近日有名女網友就在Dcard表示，她確診後「下體一直狂流水」，而且內褲一天都要換到三件，她問大家說是否可以買什麼藥膏擦。

Po文底下有超多女網友都喊「我也是」，除了有類似的「流水」狀況，甚至有人也反應說「會癢」。「我也有這樣過⋯褲子好幾件都濕的，抵抗力很差、熬夜的時候就會復發，細菌感染+念珠菌感染」、「吃藥也會影響！可能跟確診吃的感冒藥有關係？」、「我是天天流，所以我每天都墊護墊。」

更有人指出，因為確診的時候免疫力下降，私密處開始有毛囊炎，「我本來背上就有毛囊炎問題，我沒想過會長到下面去，後來等我確診後好一點，有一點點的消失。」

多數人力勸她趕快去看醫生比較好，身體裡面的事別開玩笑，「長期反覆發炎會造成沾黏唷，以後會有難受孕甚至不孕的問題」、「我確診那幾天私密處感染也比平常嚴重，後來有看醫生，就好一點了」、「建議解隔直接去看婦產科，不要隨便自行用藥。」

然而也有人表示，「其實會自動好喔，我之前去看醫生的時候，醫生說的，他說感染像感冒一樣，不嚴重的話也會自動痊癒的。」有其他同樣過來人安慰她說，「我之前確診的時候也是！沒管它，因為沒有不舒服，大約解隔一週後就好了。」