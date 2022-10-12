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外出要注意！北部「3縣市」大雨特報 這些縣市注意強陣風

日本甜心大胃王近況曝 粉絲完全認不出：變化是不是太大了？

聯合新聞網／ 綜合報導
木下佑香近期被網友發現整個人完全變了一個樣，許多粉絲看到照片難以置信（左）。圖擷自PTT
木下佑香近期被網友發現整個人完全變了一個樣，許多粉絲看到照片難以置信（左）。圖擷自PTT

日本正妹大胃王木下佑香，過去在2009年大胃王節目中出道後，就受到不少粉絲喜愛，她曾挑戰過50顆雞蛋和巨型「壽司蛋糕」，甚至五大盤咖哩飯，昨天她更一口氣買了7包的韓式冷凍水餃煮來吃，平均一包大概有39~41顆。

木下佑香不僅外形甜美又超能吃，YouTube的訂閱數高達540萬，堪稱是一位高人氣的YTR，不過最近有網友發現她其實私底下的近況已經「大走鐘」，在ptt發文問說，「現在怎麼變這樣啊？」

網友loveian16說她幾年前看還滿可愛的，現在整個身材走樣，臉也變得整形痕跡明顯，「是Youtube觀看數回不去了，人也不回去了嗎？」，網友說雖然她37歲了，但也變化太大，而且連穿著也都不一樣了，現在穿得很清涼，「感覺日本大胃王好幾個都老化特別快，可能跟長期催吐有關。」

另外，亦有網友在Dcard上po出她的限時動態截圖，並表示有好一陣子沒看她了，「今天看到她動態長這樣，我真的嚇慘。沒有要攻擊她，只是覺得變化是不是太大了。」

網友po出她的IG限時動態截圖，覺得她的變化和以前實在差太多了。圖擷自IG
網友po出她的IG限時動態截圖，覺得她的變化和以前實在差太多了。圖擷自IG

不少網友也紛紛留言「有嚇到」、「之前有看到其他人討論他好像有去整形，整個頭包起來那種」、「原本就好好的，有需要整嗎？」、「覺得她很可憐…被很多酸民攻擊的超嚴重」、「這張我真的完全認不出她欸」、「跟早期的模樣有落差。」

但後來又有人解釋說，有日本媒體報導她做了下巴和大腿抽脂、再打到額頭和嘴唇，她本人曝原因表示，「覺得自己越來越老了」。不過如果觀察她昨天拍的吃韓國水餃影片，從頭到尾似乎看不太到有太大異樣，TikTok上開箱韓國零食時的氣色也還不錯。

木下佑香近期照片流出，粉絲看到都很驚訝。圖擷自PTT
木下佑香近期照片流出，粉絲看到都很驚訝。圖擷自PTT

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