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穿這樣吃飯？長髮妹「大尺度透視裝」上下都露 網看傻：好有勇氣

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友PO出一張照片，一名長髮女子穿著黑色比基尼，下半身還套上一件薄紗長褲，超火辣的穿著引起網友暴動。 圖／翻攝自爆廢公社公開版
有網友PO出一張照片，一名長髮女子穿著黑色比基尼，下半身還套上一件薄紗長褲，超火辣的穿著引起網友暴動。 圖／翻攝自爆廢公社公開版

穿這樣去餐廳吃飯會不會太惹火了！有女網友在臉書社團PO出一張照片，一名長髮女子穿著黑色比基尼，下半身還套上一件薄紗長褲，露出神秘三角地帶，超火辣的穿著，讓網友們大呼「除了狂還是狂」。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張照片，只見一名正妹在餐廳內走動，她穿著整套黑色比基尼，雙手還不時調動上身泳衣，不過往下仔細一看，女子下半身套著透視薄紗長褲，三角地帶若隱若現，大尺度穿搭讓原PO驚呼「原來是外出服的部分啊！我以為是情趣內衣」。

照片曝光後，立刻掀起大批網友暴動，紛紛留言「除了狂還是狂」、「勇氣過人」、「以後外出只貼胸貼我也不意外」、「上衣忘了穿？」、「這是什麼造型」、「中間那條是子母線嗎」、「子母線那麼明顯還敢這樣穿，好有勇氣」。

不過也有網友認為，「只要不尷尬，尷尬的都是別人」、「她三點不露，沒有問題，她敢穿也就不在乎被人看」、「其實沒露三點，她要怎麼穿都是她的自由吧！現在都什麼時代了，管這麼寬」、「體態不差，就歐美身形」。

女子下半身套著透視薄紗長褲，三角地帶若隱若現。圖／翻攝自爆廢公社公開版
女子下半身套著透視薄紗長褲，三角地帶若隱若現。圖／翻攝自爆廢公社公開版

比基尼 正妹 爆廢公社

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