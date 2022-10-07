【一劍浣春秋】沒有片拍只能賣 退休女優有點慘

常常有人在問，女優引退了要幹嘛？現在睡在誰的床上？

這是一個很大的問題，就讓小弟來仔細回答。首先，如果你想問的是「平成三姬」白石瞳飯島愛淺倉舞田村香織朝岡實嶺那時代的女優，那我只能說大多無解。一來是年代久遠，當時的片商和經紀公司都解體了，除非是像夕樹舞子又跑出來拍寫真不然很多事都不可考；二來是當時在業界工作的人大多退休了，我目前見過最資深的經紀人是從草莓牛奶開始做的，不過當時他只是個被大家呼之即來揮之即去的小弟，很多事都搞不清楚，女優當然也不會和他保持聯絡⋯⋯

復出的夕樹舞子，歲月不饒人。 圖／翻攝自twitter@maikoyuki130

但有個事情可以提醒大家，有一次，白石媽媽茉莉奈在開直播時有提到這些上古神獸，她說那一群人是最幸福的AV女優，因為當時競爭少也比較沒有盜版問題，所以大家銷售都不差，片商沒事不會砍人，有些女優還可以分紅－－所以這群開啟你我欣賞A片的老濕姬個個賺得口袋鼓鼓的，很多人在東京近郊買了大房子住〜

那現在呢？

篠田步美已經結婚準備當媽媽了。 圖／翻攝自YouTube

我個人覺得最好的是「篠田步美」，曾經是業界最強發片機器的她引退後投入美容業，在註冊了IG大受歡迎後兼職當起了YouTuber，我們可以看到原來實際年齡比AV界大五歲的她就像一般人一樣交了男友，然後發現有了寶寶後很猶豫該不該講、又擔心講了以後對方會有什麼反應⋯⋯還好，一切都很順利，男友很高興兩人有了愛的結晶，不久前兩人去挑了婚紗，篠田步美也透露肚子裡懷的是個男孩⋯⋯

雖然不知道王子和公主能不能永遠快樂地在一起，但至少到目前為止篠田步美走得很順，對她而言拍AV只是一個過程，日子還是要往前看的，她選擇投入美容業做一個普通人，日子過得平凡，但這是很多人求之不得的幸福，因為你看看其他退役女優就知道要做得像篠原步美這樣真他╳的不容易！

淡出AV界的小泉麻里只能去中文平台拍片。 圖／翻攝自s-cute

隨便舉幾個例子：像偶像團體出身的朝日鈴，雖然曾是被看好的頂級新秀，但在影迷極度喜新厭舊的看片習慣她很快就退燒了，所以不久前她決定休業，希望日後能再度以片商專屬女優的身分捲土重來－－但沒有拍片就沒有收入，怎麼辦呢？所以她離開東京到了大阪當外送茶，外國人OK，在床上想怎麼弄就看你出多少錢，最近還出現在台灣雞頭的花名冊中，而她也證實了有到台灣的行程〜

又比如不久前在中文平台拍無碼片的「小泉麻里」，2015年出道的她是很資深的女優了，藝名很多，無碼片一大堆，已經停產的空天使（Sky Angel）和東京熱（Tokyo-Hot）她都拍過，這次到了中文平台拍片除了讓大家發現她保養不錯，不見老態還進階成很漂亮的功夫茶，最重要的是從這支扮成海賊王的作品大家發現淡出日本AV界已久的她還是可以拍片……

上古神獸白石瞳，曾傳出當編劇後來不知所蹤。 圖／翻攝自kosho

這是什麼意思？意思就是她雖然沒在AV界拍片，但實際上不是她不拍了，而是這一行已經無她容身之處，所以有人仲介她去中文平台就一拍即合ー在業界這樣的例子很多，像小泉這樣還有片子可拍算不錯的，更多的女優是只能去風俗店當外送茶當泡泡姬，然後只能和FC2平台的無碼賣家合作，只能以很低廉的價格拍無碼片被中出，人生過得一塌糊塗⋯⋯

這就是AV界，很糟糕的。