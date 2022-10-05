高虹安發言人顏值爆表掀話題 男粉絲超嗨：民眾黨第一美女！

年底九合一大選逐漸逼近，民眾黨新竹市長參選人高虹安，也因為高學歷加上科技業經歷，讓她在網路上具有高度關注。然而，高虹安競選辦公室發言人徐千晴針對選戰議題反擊綠營，不僅口條清晰犀利，超高顏值也在網路上掀起討論。

針對民眾黨新竹縣竹北市長參選人林冠年酒駕爭議，高虹安發聲明譴責酒駕，結果卻遭沈慧虹陣營批評是在「切割」。對此，徐千晴表示高虹安只是堅持心中的價值和社會倫理，跟切不切割有什麼關係？「難道要像沈慧虹在林智堅被台大與中華大學雙雙判定碩士撤銷時，還繼續力挺林智堅嗎？」

徐千晴的口條清晰犀利。圖擷自徐千晴臉書 以發言人身份初次登場的徐千晴，不僅口條受到認可，甜美外型更是一大亮點，甚至之前就曾在PTT掀起話題，不少網友都激動直呼，「這個好讚！民眾黨第一美女了吧」、「這真的漂亮」、「這可以出道了吧，幹嘛選舉」、「這個五官漂亮，光看臉以為有170」、「蔡依林年輕版？」、「像秀智欸，真的正」、「超香，投爆」。

根據了解，徐千晴出生在屏東縣，於中國文化大學法律學系財經法律組畢業後，到上海復旦大學國際法學碩士班深造，而後還投入演藝圈，主要在大陸從事電視廣告、偶像劇、電影等演藝工作，曾經參與電影《阿九》以及網路綜藝節目《踏出城市心跳》。不僅如此，徐千晴進入政壇後曾擔任國民黨新北市議員葉元之助理、民眾黨立法院黨團法案助理、民眾黨發言人，現在更是高虹安的競選辦公室發言人。

民眾黨日前啟動發言人海選，不僅增加年底大選戰力，同時連顏值分數都大飆升。名單包括新北市板橋區議員參選人吳達偉、新北市新莊區議員參選人陳世軒，以及立委高虹安辦公室助理王郁文，清一色都是高顏值。