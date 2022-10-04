20歲清純女星「被關廁所」缺席舞台 崩潰求救：想破門

日本7人女子偶像團體「#YOYOYO」1日在東京涉谷Spotify O-WEST舉行聯合演出，然而成員之一的「由良夢來」卻在演出前被反鎖在廁所裡，儘管立刻用手機向工作人員求救，但對方用盡辦法都無法在演出前將她救出，最後只能缺席舞台，由其他成員完成表演。

據日媒《J-CASTニュ－ス》報導，20歲的人氣偶像由良夢來隸屬於7人女子團體#YOYOYO（成員森香穗目前暫停活動中），原訂1日要在東京涉谷的Spotify O-WEST登台演出，直到演出前還在推特開心秀出穿著舞台裝的自拍照，宣布即將上場，沒想到半小時後卻沮喪發文「我想把門打破」，讓粉絲非常擔心。

由良夢來解釋，她在演出前被困在門鎖壞掉的廁所內，所幸她隨身攜帶手機能即時聯絡工作人員救援。不過雖然有多名工作人員前來幫忙，卻遲遲無法打開門鎖，而密閉式設計的廁所，也使她無法從縫隙爬出，直到表演結束都未能成功脫困。

最後工作人員將門鎖卸除才順利讓由良夢來走出廁所，結束這場長達1小時的驚魂記，並趕往表演結束後的見面會。

事後由良夢來發文表示，一個人被關在狹小的空間近1小時，真的很害怕、不安且遺憾，幸好有現場工作人員的鼓勵和網友們的留言，讓她感到安心，同時也向現場期待她演出的粉絲，和另外5名成員表示歉意。

由良夢來原藝名為白石夢來，小學生時期就開始進行藝能活動，國二時正式出道，14歲時曾發行寫真集，隨後因清純臉蛋和姣好身材吸引網友熱議。