穿這樣比較涼！正妹公園運動不斷搖擺 網噴鼻血：根本沒穿

穿這樣運動會不會太辣了！日前有網友在臉書社團分享一段正妹運動的短片，雖然畫面只有短短13秒鐘，但超養眼的穿著，讓網友們看了大噴鼻血，忍不住直呼「想跟她一起運動了」。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一段影片，只見一名綁著馬尾的女子，身穿寬鬆的橫條紋上衣，不過仔細一看，衣服背面竟然藏有玄機，讓人捨不得將視線移開。

畫面中女子穿著透視薄紗，裡面似乎什麼都沒穿，她在公園踩著踏步機運動，身體不斷搖擺，除了秀出纖細美腿，渾圓飽滿的翹臀更是若隱若現，讓原PO開玩笑表示「晚上運動真的比較涼爽」。