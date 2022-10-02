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E奶女農夫僅穿蕾絲胸罩上工 她竟是空軍退伍被封「最美士官」
有這麼辣的女農夫？網紅「菈菈」何語萱在IG上貼出兩張坐在農耕機上的照片，但她身上除了工作服之外，上半身竟然只穿一件胸罩，超火辣的程度讓許多網友看了鼻血狂噴，而她曾經從軍過，也因此擁有「最美空軍士官」稱號。
菈菈日前在個人社群IG上分享兩張美照，只見她坐在大型農耕機上，手握著方向盤，身上穿著橘色工作服，但上半身卻僅僅穿著一件紫色蕾絲胸罩，大方地展現自己最傲人的身材，她還打趣地寫道「請問你是老司機嗎？」讓不少粉絲看了血脈賁張。
網友們看了紛紛留言，「請問施工現場在哪，我準備好了」、「怎麼？要收割老司機嗎？」、「我可以上車了嗎？」、「妳是我的拖拉機，或者最巨型的農耕機收割我內心的愛之稻穀」、「太性感了」、「真可愛」。
菈菈的IG擁有37萬粉絲追蹤，E奶的好身材受到不少網友的矚目，而她的背景更是讓人好奇。菈菈曾當過五年的職業軍人，2019年7月從空軍退伍，去年（2021）還以JKF女郎的身分上到雜誌封面。轉向網路發展的她因為外型漂亮，再加上傲人的上圍，迅速地圈粉不少。
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