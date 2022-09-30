【一劍浣春秋】想去日本拍片先提兩個條件！吳夢夢能圓夢嗎？

這幾天大家最關心的是什麼？應該是台灣女優「吳夢夢」去日本拍片的條件說吧。

沒看到新聞也不要緊，我在這邊簡單摘要一下：其實早在2020年的時候她就說了，非常渴望去日本拍一支有番號的作品，為了圓夢，她不太在意能拿到多少酬勞，也願意配合日本法律的規範（就是必須要在男女優性器打上馬賽克），但她並不希望改變自己最重要的原則－－那就是只和男友演出，也就是說就算踏上日本的土地，她也不會和最大支的森林原人以及最愛舔的清水健合作⋯⋯

網路片商其實蠻有操作的空間。 圖／翻攝自mgstage

這讓很多看片的粉絲無法接受，有人說日本片商不能接受這樣的拍片方式，更有人批評這樣只和男友合作的模式「根本不是AV女優」，覺得吳夢夢這樣是女優失格；身為一個靠日本AV吸引流量的部落客，吳夢夢這事兒當然要蹭一下，究竟〜她有沒有機會圓夢、日本有沒有AV女優只和男友合作？

先來回答後面那個問題，答案是當然沒有，在日本的有碼界，沒有AV女優只和男友合作，這和大家拍片的作業模式有關。以片商發行的DVD作品為例，一片大概是120分鐘起跳，除非是像「丈夫出差結果我被他的上司狂操七天七夜還可恥地高潮了」，或是「高傲的鄰居竟然被我抓到在泰國浴賣鮑鮑」這種特定主題的劇情片，不然一般2-3次有抽插進出的性愛演出都會是不同男優演出，而且因為絕大多數的女優都不像三上悠亞一點頭拍片就能拿到在東京市中心買房子的可觀片酬，所以除非本來就只是短打，不然每個月拍片很快就會和不少男優交手－－之前在業界最頂級片商出道的女優「香西咲」就說，拍了一年片子她就和超過20位不同男優合作，很難變成某一個人的形狀。

為免影響工作，男女優談戀愛被視為禁忌。 圖／翻攝自prestige-av.com/

還有，AV界禁止男女優談戀愛，所以也不會有女優承認某個男優是她的男友的事。當然，你說男女優都乖乖遵守那自然是不可能的，不過他們通常很怕被外界知道（之前就有經紀公司因為旗下女優違反禁令而找男優算帳上了社會版面），除非是像寶生莉莉與南佳也在分手後發生財務糾紛才會鬧得人盡皆知，所以沒人會和吳夢夢提出一樣的要求。

就算是三上悠亞，也不能只和一個男優合作。 圖／翻攝自twitter@yua_mikami/

但你說女優只和固定那幾個男優合作倒不是什麼稀奇的狀況。比方說三上悠亞吧，她願意合作的男優不多，所以看來看去就是像「飄髮哥」肌肉澤野那幾個人；比方說櫻空桃，之前她曾自爆一連好幾支作品和男優「田淵正浩」合作，她也不是覺得對方人不好，而是覺得這樣安排很奇怪，也還好片商從善如流，後來有記得把男優錯開演出⋯⋯

好的，回到一開始的問題，吳夢夢這種演出模式有沒有辦法在日本發片？

連續和同一個男優合作，櫻空桃曾發言表示奇怪。 圖／翻攝自twitter@sakura__sub

其實沒有大家想像的難，因為日本的片商太多了，前面講的那種發行DVD、一支作品120分鐘起跳的片商肯定無法和她合作，所以要看她拿一支DVD作品出來請大家多多支持是不可能的；但還有那種不發實體片、僅提供線上觀賞下載的配信片商可以用，如果只是想要有在日本發片的經驗，往線上片商的方向過去不會是死路，再加上她都說酬勞不是重點，所以只要有人牽線條件又談得攏的話，她是有機會圓夢的～

那麼，您想看嗎？