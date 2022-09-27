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全台最美里長候選人「永和IU」陳紫渝撿大塊碎磁磚 全網暴動：辛苦了，老婆
2022九合一大選剩下倒數六十天，今年有不少年輕人投入選戰，其中新北市永和區永福里長參選人陳紫渝因為神似南韓女歌手「國民妹妹」IU（李知恩），引起不少網友熱議。
繼17日她在臉書發文介紹身邊的超萌小小助選員兩隻狗狗「熊寶&泰迪」，以及虎斑貓「珍珠」，26日她再度發文，講述日前拜票途中遇到的小插曲，結果留言區瞬間變成大型告白現場。
陳紫渝臉書寫說，附近路口（永福橋下旁）小貨車載運的磁磚掉落，影響用路人安全，所以她先將大塊的碎片撿離車道，降低行車危險，也隨即通報永和清潔隊，並感謝清潔隊的快速處理。
留言區則有許多網友大讚她「辛苦里長了，也請注意本身安全」、「永福里唯一支持」、「這是我每天通勤必經的地點，還好有這麼認真的里長，保護我們用路人的安全！」、「謝謝紫渝溫馨提醒，今天經過格外小心。」
然而也有不少人歪樓留言表示「我在等里長妳來撿起我心的碎片」、「親愛的辛苦了，煮了ㄘㄟ操（台語：豐盛）等妳回來」、「里長辛苦了，家裡的垃圾我來收就好」、「辛苦了老婆」、「還好有里長，不敢想像沒有妳的生活世界會多可怕。」
陳紫渝後來又發文寫道，「距離投票日剩下兩個月，除了定點站在路口和大家打招呼，也開始試著走進住家，向永福里的鄉親們問安。」由於疫情期間，增加了「面對面」的難度不便過多停留，但她還是會努力走訪為里民爭取福利。
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