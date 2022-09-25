最美女菇農掀衣擦汗嬌喊「太熱做不了」 20萬粉絲暴動了
日前在網路上爆紅的泰國女菇農，因為面貌、身材非常姣好，受到許多台灣網友們的關注，而她的本職是DJ，因為家中種植香菇，因此才偶爾回家幫忙。她時常PO出性感火辣的工作照片，引來廣大粉絲的追蹤，日前她又分享幾張在菇寮工作的美照，再度引起不少話題。
這名泰國女DJ名叫「Niparat konyai」，因為自家種植香菇，她偶爾會回家幫忙。「Niparat konyai」時常在IG貼出穿著性感的工作照片，因此又有「最美菇農」之稱。幾天前，她再度分享揮汗工作的美照，只見她在悶熱的菇寮裡掀衣搧風，還將衣服撩起擦拭臉上的汗珠，也大方露出紅色的比基尼，展現出傲人豐滿的上圍，她還開玩笑地寫道「太熱了，做不了」。
照片一出，也吸引了將近20萬粉絲按讚留言，「太美的照片」、「看起來真的很累」、「妳想要幫手嗎？」、「好大，看著都覺得胸口發悶」、「這真是太辣了」、「火辣的身材」。台灣網友之前也在PTT分享「Niparat konyai」的照片，讓她因此聲名大噪，她的IG目前已有350萬人追蹤。
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