快訊

農曆九月總運預測：哪些命格福星高照、即將轉好運？

南韓歌手IU患耳疾長達一年 醫揭耳咽管開放症病因：快速減重是關鍵

台梵建交80年 我剛派陳建仁固邦交、教宗想見習近平就遭拒

女主播泡湯裸照被老公傳錯群組 她哀號「股溝失守」

聯合新聞網／ 綜合報導
女主播劉芯彤的泡湯照被老公誤傳到朋友的群組，她苦笑地說「股溝失守」。 圖擷自劉芯彤臉書
女主播劉芯彤的泡湯照被老公誤傳到朋友的群組，她苦笑地說「股溝失守」。 圖擷自劉芯彤臉書

主播劉芯彤時常在臉書分享生活大小事，日前她PO出一張泡湯的背部全裸照，引起不少人的關注，她還透露老公竟然將這張照片誤傳到別的群組，讓劉芯彤苦笑地說「股溝失守」，而照片也讓網友們看了大讚身材真好。

劉芯彤擁有亮麗外型和姣好身材，臉書也受到許多粉絲的追蹤關注，她昨（24）日上傳一張泡湯照片，只見她泡在浴池裡看著窗外，背部全裸露出白皙肌膚，但在股溝位置卻打上愛心的馬賽克，讓不少粉絲網友們看了眼睛大吃冰淇淋。

劉芯彤說這是另一半「火星人」幫她拍的，拍完後本來要將照片傳給她，沒想到竟然誤傳到朋友的群組，過了五分鐘後才驚覺傳錯了，讓劉芯彤聽了很傻眼。她無奈地苦笑說，「各位觀眾，群組收到的照片是沒有愛心馬賽克的。我的股溝失守了」。

照片一出也讓眾人笑說「所以是傳哪個群啊？」、「現在入群還來得及嗎？」、「至少腰是細的、至少不損形象～這樣想好一點」、「那個腰、那個線條啊…」、「他是以炫耀的心情送出」、「還好不是正面的（要樂觀）」、「我想這下應該有眼睛保養品的團購要找火星人了」、「就…送他回火星吧」、「明明是炫耀文」、「火星人在炫妻」。

主播 裸照

延伸閱讀

詭異！主播友人買房半夜聽到老人咳嗽 竟是前屋主忘記做一事

Jennie裸照外洩後私帳有變化　網要YG別再漠視：趕快行動

尋獲失聯法官遺體 群組PO上「最不想知道」的訊息　

TVBS主播宮鬥有後續！她遭爆曠職被記10大過解雇

相關新聞

【一劍浣春秋】近水樓台先得月？你想當女優的經紀人嗎？

近來AV界的頭條新聞是什麼？

女主播泡湯裸照被老公傳錯群組 她哀號「股溝失守」

女主播劉芯彤時常在臉書分享生活大小事，日前她PO出一張泡湯的背部全裸照，引起不少人的關注，她還透露老公竟然將這張照片誤傳到別的群組，讓劉芯彤苦笑地說「股溝失守」，而照片也讓網友們看了大讚身材真好。

「我妹上新聞」加碼曝側乳福利照 鄉民狂喊大舅子：我有多買一支哀鳳14

有一名網友表示，他妹妹最近登上新聞版面，火辣的照片馬上吸引網友目光，引起暴動，網友也紛紛開玩笑爭搶喊原po「小舅子」，並有人說有多買一台iphone14 為了吸引原po注意。

【一劍浣春秋】陸留學生在日惡意散播HIV病毒 女優也可能中獎？

這陣子有則新聞震撼了日本，那就是「中國大陸留學生惡意散播HIV(愛滋病毒)」！

插畫正妹太辣！日本男友拉入後巷親熱 要求講AV常用詞

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由193@ERROR（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）及郭奕芯（Ashina）擔任主持，昨晚（13/9）一集主題是「港日の戀」，邀請到模特兒兼插畫家KITKAT分享與日本男友交往趣事...

廖老大飲料店靠「電眼女孩」平息戰火 網友喊好香：跪求店址

賽車教父廖老大創立的「阿娘喂！廖老大連鎖茶坊」飲料店，短時間內吸引大量加盟主，造成品質上的不穩定，再加上直播時的爭議發言，相關話題都在網路上引發討論。不過，日前一名女網友在臉書上分享一張門市照片，留言處不僅沒有出現火藥味，還有不少人激喊「跪求店址！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。