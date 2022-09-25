女主播泡湯裸照被老公傳錯群組 她哀號「股溝失守」

女主播劉芯彤時常在臉書分享生活大小事，日前她PO出一張泡湯的背部全裸照，引起不少人的關注，她還透露老公竟然將這張照片誤傳到別的群組，讓劉芯彤苦笑地說「股溝失守」，而照片也讓網友們看了大讚身材真好。

劉芯彤擁有亮麗外型和姣好身材，臉書也受到許多粉絲的追蹤關注，她昨（24）日上傳一張泡湯照片，只見她泡在浴池裡看著窗外，背部全裸露出白皙肌膚，但在股溝位置卻打上愛心的馬賽克，讓不少粉絲網友們看了眼睛大吃冰淇淋。

劉芯彤說這是另一半「火星人」幫她拍的，拍完後本來要將照片傳給她，沒想到竟然誤傳到朋友的群組，過了五分鐘後才驚覺傳錯了，讓劉芯彤聽了很傻眼。她無奈地苦笑說，「各位觀眾，群組收到的照片是沒有愛心馬賽克的。我的股溝失守了」。

照片一出也讓眾人笑說「所以是傳哪個群啊？」、「現在入群還來得及嗎？」、「至少腰是細的、至少不損形象～這樣想好一點」、「那個腰、那個線條啊…」、「他是以炫耀的心情送出」、「還好不是正面的（要樂觀）」、「我想這下應該有眼睛保養品的團購要找火星人了」、「就…送他回火星吧」、「明明是炫耀文」、「火星人在炫妻」。