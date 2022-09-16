【一劍浣春秋】陸留學生在日惡意散播HIV病毒 女優也可能中獎？

這陣子有則新聞震撼了日本，那就是「中國大陸留學生惡意散播HIV（愛滋病毒）」！

報導是這麼寫的：有三個中國留學生在雜交派對感染HIV病毒後心有不甘，於是到處尋花問柳要把病毒散播出去，因為只要加錢，日本的性工作者幾乎都會同意與嫖客發生危險性行為，所以不只小姐被傳播，隨後上門的客人也跟著受害，業者預估可能有上千人感染病毒⋯⋯

中國大陸留學生散播病毒一事震撼日本。 圖／翻攝自gendai

事情真的是如此嗎？消息出來後很多人質疑真實性，報導的媒體也承認只是根據小姐的說法進行報導，做法並不周延。不過這個報導也讓一些人擔心會影響到AV女優，紛紛來信詢問是否真有此事？如果是真有沒有AV女優捲入？

為什麼拍A片的會被捲入這次的事件？其實也不是不可能，因為很多AV女優會在沒有拍片的空檔去兼差賣鮑鮑，比方說才剛在最頂級片商S1出道的「似鳥日菜」就被發現在大家很熟悉的吉原泰國浴店幫人清槍洗香香，又比方說偶像片商ideapocket的甜心巨乳「梓光莉」其實一直在池袋的某風俗店直接感謝祭，運氣好可以約到她你就可以像AV男優在片中一樣搓她胸前的布丁⋯⋯

似鳥日菜在拍片之餘是在泰國浴賣肉。 圖／翻攝自twitter@ni_to_hina

所以你說這事關不關AV女優的事？雖然她們沒有和那三個中國留學生直接性接觸，但天知道病毒擴散出來有沒有害到她們？萬一真的有人這麼倒楣捲入這次的事件，要怎麼防止其他男女優也受害？

答案很簡單，就做好性病篩檢啊。

AV界的男女優每個月都要做性病篩檢，各種傳染病都要檢驗，過關了才能拍片，你說之前有沒有抓到女優染了性病？有的，記得在2018年時就有某位女優篩檢後確診感染HIV病毒，那次可是讓業界大地震。她為什麼會感染、感染後有沒有和男優或女優進行危險性行為？那些人有沒有出現類似的症狀？運氣好的是該女優當時雖然出道一年了，但並不是很紅，拍的片子不多，所以接觸的男女優並不多；但運氣不好的是她是在外面接客的時候被傳染了，所以AV界是趕緊發布消息希望有關當局注意，並且把和她共演過的男女優通通送去篩檢⋯⋯

男女優每個月都要做性病篩檢，就算三上悠亞也一樣。 圖／翻攝自twitter@yua_mikami

結果呢？結果運氣真他媽的好，大家都逃過一劫，AV界很高興地對外宣布沒有任何一個男優或女優因為共演染疾，但那些被調查的男女優後來都很快就引退了，雖然業界斬釘截鐵地說他們都沒事，不過也讓很多人覺得業界的篩檢做得還不夠確實，自此之後不但篩檢得更加密集，而且是沒有報告就不能拍片，全業界都要做，不管你是三上悠亞還是大家都沒聽過名字的女優都一樣〜

這是因為HIV病毒實太大條，AV界不得不公開，那有沒有其他女優感染性病呢？當然也是肯定的，而且你不要以為只是那些混得不好必須到處亂幹的女優才會染病，一樣是2018年的時候，SOD集團力捧的某位玉女也在篩檢性病的時候被發現染上淋病，看到報告時她一臉茫然，說除了拍片就只和男朋友上床，怎麼會這樣呢？

梓光莉也是也是可以買得到的。 圖／翻攝自twitter@summercp2

後來一查才知道問題就是出在她男朋友身上，原來這位小男友不因有了AV女優的女友而滿足，私底下還去尋花問柳不戴套，才導致這位自認除了拍片外一直很潔身自愛的女優被傳染中標。後來愈想愈氣的她選擇分手，康復後一路拍到現在都沒再出問題。

所以淫光幕上的男女優可能是最乾淨的一群，因為沒有完全健康的篩檢報告是沒有辦法拍片的，但也並非每個男女優都是健康的，有些時候當你發現有些女優明明看起來沒什麼問題卻一直不發片，那就很有可能是在養身體！