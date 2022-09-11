正妹打疫苗上衣滑落「超兇上圍看光光」 網嗨喊：看得好心疼
本土疫情再度升溫，不少人趕緊接種疫苗。對此，就有網友在臉書社團分享一段正妹打疫苗的影片，雖然畫面只有短短14秒鐘，但正妹超火辣的身材，讓大批網友看了猛噴鼻血，直呼「突然想去當醫護人員了」。
有網友在臉書社團「爆廢公社」分享一段影片，只見一名戴著口罩的長髮正妹正在接種疫苗，為了方便醫護人員施打，她將白色衣服往下拉露出手臂，沒想到胸前衣領大開，「超兇上圍」幾乎全都露，險些走光露點，讓網友眼睛大吃冰淇淋。
影片曝光後，引來眾多網友暴動，紛紛留言「都腫起來了，看得好心疼」、「打到都腫起來了」、「打手臂怎麼會腫在胸部？」、「打豐胸針嗎」、「突然想打針了」、「看了1小時，這一針還沒打完啊」、「去哪裡打疫苗的？」、「我突然想去當醫護人員了」。
不過也有網友認為女子的穿著太露骨，「打針為什麼要脫衣服」、「打手臂有必要脫成這樣嗎」、「現在打針都要穿這樣啊」、「有必要穿這樣嗎」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言