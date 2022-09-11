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台南永康民宅烤肉致房屋全面燃燒 找到1焦屍2命危

正妹打疫苗上衣滑落「超兇上圍看光光」 網嗨喊：看得好心疼

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享一段正妹打疫苗的影片，超火辣的身材讓大批網友看了猛噴鼻血。圖／翻攝自爆廢公社
有網友分享一段正妹打疫苗的影片，超火辣的身材讓大批網友看了猛噴鼻血。圖／翻攝自爆廢公社

本土疫情再度升溫，不少人趕緊接種疫苗。對此，就有網友在臉書社團分享一段正妹打疫苗的影片，雖然畫面只有短短14秒鐘，但正妹超火辣的身材，讓大批網友看了猛噴鼻血，直呼「突然想去當醫護人員了」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」分享一段影片，只見一名戴著口罩的長髮正妹正在接種疫苗，為了方便醫護人員施打，她將白色衣服往下拉露出手臂，沒想到胸前衣領大開，「超兇上圍」幾乎全都露，險些走光露點，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

影片曝光後，引來眾多網友暴動，紛紛留言「都腫起來了，看得好心疼」、「打到都腫起來了」、「打手臂怎麼會腫在胸部？」、「打豐胸針嗎」、「突然想打針了」、「看了1小時，這一針還沒打完啊」、「去哪裡打疫苗的？」、「我突然想去當醫護人員了」。

不過也有網友認為女子的穿著太露骨，「打針為什麼要脫衣服」、「打手臂有必要脫成這樣嗎」、「現在打針都要穿這樣啊」、「有必要穿這樣嗎」。

有網友分享一段正妹打疫苗的影片，超火辣的身材讓大批網友看了猛噴鼻血。圖／翻攝自爆廢公社
有網友分享一段正妹打疫苗的影片，超火辣的身材讓大批網友看了猛噴鼻血。圖／翻攝自爆廢公社

正妹 疫苗 醫護人員 爆廢公社

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