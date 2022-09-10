快訊

中重症+114、增2童MIS-C 8歲男童淋巴腺炎、心包膜積水

本土+3萬5594、境外+236、死亡+30 新北逾7千例最多

拿新機要小心！iPhone 14系列螢幕維修漲價 這支最貴逾1.2萬

超「胸」火辣闆娘賣燒酒螺 網友直流口水：全包了

聯合新聞網／ 綜合報導
正妹闆娘邵薇時常在臉書公布擺攤地點。 圖擷自爆廢公社公開版、邵薇IG
正妹闆娘邵薇時常在臉書公布擺攤地點。 圖擷自爆廢公社公開版邵薇IG

做生意除了商品好吃好用受歡迎之外，要吸引客源也得要有爆點，一名正妹闆娘分享自己擺攤賣燒酒螺的照片，只見她穿著清涼，露出傲人的北半球，讓不少人看了不只流口水，眼睛也大吃冰淇淋。

這名正妹在臉書「爆廢公社公開版」PO出照片，她表示最近在高雄的籮筐會擺攤賣燒酒螺，雖然戴著口罩，但可以看出她姣好的外貌。不僅如此，正妹闆娘還穿著膚色的細肩帶背心，彎腰裝燒酒螺時還會大露豐滿的雙峰及深深的事業線，她還打趣地寫道「燒酒螺看起來不美味嗎？老闆來個幾霸摳（100元）」。

火辣的裝扮讓網友們看了血脈賁張，「我突然就不怕螺了」、「幾百摳不夠，要來3百摳」、「在地人有這種好吃的都不報」、「走一波買起來」、「整個覺得鳳螺、燒酒螺變得更好吃了」、「好久沒吃燒酒螺了」、「我想買份跟妳一樣辣的燒酒螺」、「全包！私訊我給妳我家地址」。

這名正妹闆娘叫「邵薇」，她時常會在臉書公布擺攤位置，吸引眾多網友的關注，但相對的也引來一些批評，有人酸她靠著露身材做生意，但她也不干示弱地回嗆「我看到有些人回覆說『要露身材才能做生意嗎？』並不是，我雖然20幾歲不過在這行業佔了一半時間，其實沒露奶也能做生意。做生意眉角很多，如果今天一個商品你沒有買過，賣相也不好，基本不會有人想去買，當你商品賣相好至少引起第一想購買意願，好不好吃、會不會再回購又是另一回事」。

爆廢公社 正妹

延伸閱讀

粉絲腐女心噴發！原子少年在這開喝「交杯奶茶」

落後的一步？金正恩：北韓可能自11月起接種疫苗並帶口罩

谷關空氣瓶被批是「笑話」 中市新聞局：勿淪為選戰口水

嘉義口罩工廠推不脫妝涼感口罩 翁章梁：創意兼防疫

相關新聞

【一劍浣春秋】男友男優不一樣！女優在床上最大的不同是？

上週提到光月夜也和新有菜在不拍片時幾乎完全禁慾，一者是之前做太多演出太辛苦所以性冷感(光月)，另一者則是「性趣」不大能不要做就不要做(新有菜)，和她們在淫光幕前能征善戰的模樣差很大，那其他女優呢？總不可能個個都禁慾吧？

超「胸」火辣闆娘賣燒酒螺 網友直流口水：全包了

做生意除了商品好吃好用受歡迎之外，要吸引客源也得要有爆點，一名正妹闆娘分享自己擺攤賣燒酒螺的照片，只見她穿著清涼，露出傲人的北半球，讓不少人看了不只流口水，眼睛也大吃冰淇淋。

「千年一遇」空姐大秀性感白色比基尼 辣翻57萬粉絲

空姐是不少女孩子嚮往的職業，而虎航空姐Rita高鈺雯外型出眾，身材姣好，因此有著「千年一遇空姐」的美譽。她時常在IG上不吝嗇地分享自己的好身材，日前PO出穿著白色比基尼泳裝的照片更讓許多人眼睛為之一亮，眾人直呼「太辣了」。

比基尼正妹駐地磅站迎接 養眼畫面讓司機樂呵呵：想考大車了

地磅站也走複合式經營？地磅站設立的目的是為了檢驗上路車輛是否符合承重及安全規定，但日前一名網友意外發現「地磅業很競爭」，現場竟有2名比基尼正妹等在地磅入口迎接，照片曝光後引起一陣熱議。 這名網友

辣妹推行李側乳全露出 吸引18萬人觀看身份曝光

社交平台近期有支爆紅影片，有名正妹遊客身著火辣，推著行李在機場走動，一旁友人紀錄時，該名正妹不僅背部全裸，彎腰推行李時一邊的側乳也都露了出來，令網友大飽眼福，吸引18萬次的瀏覽，該名正妹近期也被起底，原來是泰國知名DJ芭比莫絲（Barbie Mozz）。

【一劍浣春秋】片中能征善戰的她⋯私底下根本不做愛？

不久前，日本新宿的歌舞伎町爆出四人組的詐騙集團，他們拿著AV女優專門酒店「紅龍(Red Dragon)」的名單隨機搭訕路人說想要誰都可以性交易，但只要聽他們的話去匯款那就巴比Q了，因為接下來他們會叫你去開房等女優上門服務然後就溜之大吉，你什麼都等不到⋯⋯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。