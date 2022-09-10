超「胸」火辣闆娘賣燒酒螺 網友直流口水：全包了

做生意除了商品好吃好用受歡迎之外，要吸引客源也得要有爆點，一名正妹闆娘分享自己擺攤賣燒酒螺的照片，只見她穿著清涼，露出傲人的北半球，讓不少人看了不只流口水，眼睛也大吃冰淇淋。

這名正妹在臉書「爆廢公社公開版」PO出照片，她表示最近在高雄的籮筐會擺攤賣燒酒螺，雖然戴著口罩，但可以看出她姣好的外貌。不僅如此，正妹闆娘還穿著膚色的細肩帶背心，彎腰裝燒酒螺時還會大露豐滿的雙峰及深深的事業線，她還打趣地寫道「燒酒螺看起來不美味嗎？老闆來個幾霸摳（100元）」。

火辣的裝扮讓網友們看了血脈賁張，「我突然就不怕螺了」、「幾百摳不夠，要來3百摳」、「在地人有這種好吃的都不報」、「走一波買起來」、「整個覺得鳳螺、燒酒螺變得更好吃了」、「好久沒吃燒酒螺了」、「我想買份跟妳一樣辣的燒酒螺」、「全包！私訊我給妳我家地址」。

這名正妹闆娘叫「邵薇」，她時常會在臉書公布擺攤位置，吸引眾多網友的關注，但相對的也引來一些批評，有人酸她靠著露身材做生意，但她也不干示弱地回嗆「我看到有些人回覆說『要露身材才能做生意嗎？』並不是，我雖然20幾歲不過在這行業佔了一半時間，其實沒露奶也能做生意。做生意眉角很多，如果今天一個商品你沒有買過，賣相也不好，基本不會有人想去買，當你商品賣相好至少引起第一想購買意願，好不好吃、會不會再回購又是另一回事」。