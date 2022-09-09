【一劍浣春秋】男友男優不一樣！女優在床上最大的不同是？

上週提到光月夜也和新有菜在不拍片時幾乎完全禁慾，一者是之前做太多演出太辛苦所以性冷感（光月），另一者則是「性趣」不大能不要做就不要做（新有菜），和她們在淫光幕前能征善戰的模樣差很大，那其他女優呢？總不可能個個都禁慾吧？

是的，沒錯，當然不可能每位女優走出攝影棚就像「AV速報」這位日本部落客說的，因為怕染病過不了篩檢所以完全禁慾，因為不少AV女優是有男朋友的，如果男朋友要她們能不給嗎？所以除了演出外大部分的AV女優私底下都有性生活，最近發片的天國露露還在鏡頭告白說自己是個壞女孩，因為淫光幕前她是偶像，但私底下她喜歡玩SM，還搞到一身瘀青！

石原對男優吃自己下面不是很適應。 圖／翻攝自dmm

所以，和AV女優交往超級棒？可以享受她們的服務、還可以近距離被她們用潮吹洗臉？快樂似神仙？

非也非也，那「一定」會和她們演出不一樣的，可能有些朋友覺得都嘛打炮，只要照著AV男優的步驟做，她們就會用AV女優的性愛技巧回報我們－－但這是異想天開，而且不要說是AV女優了，連酒店妹都不一樣！記得有次和個很熟的酒店妹聊天，她說看床上遇到的是誰，客人和男友當然是用不一樣的方式做，對客人，她會很努力地口交刺激對方最敏感的部位，然後第一個交合的體位一定是騎乘位，因為這樣客人才會爽，才會早點出來，她不會那麼累⋯⋯

那男友呢？那就不一樣了，可以偷懶的話她就不含了，要做的話最好正常位，因為這樣她比較省力，不會累，而且也比較舒服，因為騎乘位會用到核心，有些客人會很用力地向上頂撞，有時候不太舒服⋯⋯你看看，一樣是做愛比較不會累，酒店妹都分得那麼清楚，那演出要一個動作換一動作把戲拍好的女優差別自然更大！

有多大呢？讓架乃由羅和石原希望告訴大家〜

架乃由羅和石原希望的脫口秀。 圖／翻攝自twitter@kano_yura

兩位女優是在片商的YouTube頻道大玩脫口秀，童言無忌地聊到拍片和私底下打炮的有哪些不一樣的地方：與酒店妹相同，雖然在片中騎乘位都使得爐火純青，但私底下做愛兩人都很少用這一招－－倒不是怕累，而是因為拍AV時非常講究騎乘位，怎麼騎怎麼套弄怎麼讓攝影師比較好拍導演是有要求的，如果和男友或炮友做愛用這一招會有在工作的感覺，誰放假的時候想要工作？當然是不要囉！

同樣的話深田詠美也說過，千萬不要以為AV女優很喜歡把男人當馬騎，其實私底下她們都是正常位的擁護者；還有還有，另一個讓架乃和石原覺得拍A片與私底下與男友辦事不一樣的地方是「舔鮑」，她們說剛入行時最不習慣的就是男優舔自己的下面，因為私底下男友和炮友幾乎沒人會那麼做，尤其是看到男優吃得那麼認真時她們都怕自己沒有做好清潔工作⋯⋯

深田詠美說自己是正常位的擁護者。 圖／翻攝自twitter@fukada0318

所以新有菜才會在YouTube頻道爆料說攝影棚一定會準備陰道清洗劑，因為不只上面的嘴要有好口氣，下面也是；看完以上兩點你就知道，千萬不要看了A片就覺得女優私底下一定人盡可夫一定球來就打棒來就舔，有些人的差異可能大到你會嚇一跳，也難怪有些女優後來不想演出片商和事務所給的人設，那太辛苦了！