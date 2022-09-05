比基尼正妹駐地磅站迎接 養眼畫面讓司機樂呵呵：想考大車了

地磅站也走複合式經營？地磅站設立的目的是為了檢驗上路車輛是否符合承重及安全規定，但日前一名網友意外發現「地磅業很競爭」，現場竟有2名比基尼正妹等在地磅入口迎接，照片曝光後引起一陣熱議。

這名網友透過臉書社團「爆廢公社」發文，驚呼「現在的地磅業有這麼競爭喔？」文中附上與2名比基尼正妹的合照。

照片中2名身穿粉色比基尼的正妹手中拿著地磅業傳單，似乎是為了向卡車司機推銷活動的噱頭。另一段影片則是卡車司機與比基尼正妹的對話，輪到司機進入地磅站時，正妹露出開朗笑容，搭配一口流利的台語，向司機賣力推銷地磅站提供代購、宅配等促銷活動。

高雄某處地磅站有比基尼正妹駐點迎接，讓卡車司機看了樂呵呵。 圖擷自 爆廢公社

不只促銷活動夠好康，眼球也被餵飽飽，影片中的司機全程樂呵呵。許多網友們一看也不禁直呼，「難怪你要考大車（駕照）」、「沒開大車都沒有這種福利」、「這下磅不完了」、「請問小客車也想過磅可以嗎？」、「駕訓班大車考照員暴增」、「對不起！我超載了」。

據網友情報循線找到該地磅站，地點位於高雄市前鎮區，其粉專分享除了賣便當之外，還可以幫來過磅的大卡車司機處理「一些開車上不方便的事」，包含繳罰單、買飲料等都可以協助辦妥。