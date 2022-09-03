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辣妹推行李側乳全露出 吸引18萬人觀看身份曝光
社交平台近期有支爆紅影片，有名正妹遊客身著火辣，推著行李在機場走動，一旁友人紀錄時，該名正妹不僅背部全裸，彎腰推行李時一邊的側乳也都露了出來，令網友大飽眼福，吸引18萬次的瀏覽，該名正妹近期也被起底，原來是泰國知名DJ芭比莫絲（Barbie Mozz）。
芭比莫絲在泰國人氣旺，IG有58萬多人追蹤，時常放清涼火辣照片在社群，她昨日分享自己在臉書推行李的影片，只見她不僅露出整片背部，胸前的事業線也展露無遺，她彎腰拆下行李吊牌時，側乳也全部露了出來。
不少網友見狀也留言，「太火辣了吧」、「可以申請當保鏢嗎」、「這衣服太致命了吧」、「我想幫妳提包包」、「要很有自信才敢這樣穿」、「這已經接近上身全裸了吧」、「不會太冷嗎」。
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