【一劍浣春秋】片中能征善戰的她⋯私底下根本不做愛？

不久前，日本新宿的歌舞伎町爆出四人組的詐騙集團，他們拿著AV女優專門酒店「紅龍（Red Dragon）」的名單隨機搭訕路人說想要誰都可以性交易，但只要聽他們的話去匯款那就巴比Q了，因為接下來他們會叫你去開房等女優上門服務然後就溜之大吉，你什麼都等不到⋯⋯

著名的情報誌「AV速報」分析這起案件時斬釘截鐵地說，因為女優必須每個月都篩檢性病，所以不會隨便和男優以外的人發生性關係，這就有點脫離現實了。對，女優是每個月都要篩檢性病，但你知道，我知道，坐在旁邊的獨眼龍也知道，女優最大宗的來源就是八大產業，在當女優前她們就是賣的，前進淫光幕後就不賣？你確定大家都這麼乖從此守身如玉？那為什麼之前會有女優性病篩檢後確診感染愛滋病毒？

才剛退出風俗店的月妃紗羅，誰說當了女優就不賣？ 圖／翻攝自twitter@tsukihisara_all

所以真的是一種米養百種人，狀況因人而異，不需要為女優擦脂抹粉，尤其在AV新法實施後多數女優工作銳減甚至零收入的狀況，你要她們不接外快那真的是不可能的任務；不過有人會一面拍一面賣，就有人會在工作以外的時間進入絕的狀態完全禁慾，為什麼呢？讓我用兩個例子好好說明。

第一位是好久不見的「光月夜也」，認識她的都老司機了，號稱「泡沫經濟救星」的她出道很早，1996年時，被男友搞大肚子的她，在堅持生下兩人愛的結晶後慘遭拋棄，為了生活，她只能投身八大產業，在喇叭店吹個不停後被發掘成了AV女優，隨即用她模特兒般的纖細身材及有如精靈的混血五官君臨AV界；後來等兒子長大後，她在2008到2010年又復出，因為熱愛鋼管舞身材曲線超迷人，讓她成了當時最優秀的輕熟女⋯⋯

私下幾乎不做愛的光月夜也。

結果她竟然在來台受訪的時候說私下完全沒有性生活？！

為什麼？光月夜也說是兩個原因，一來是之前感情受傷害後讓她不相信男人，所以她斬七情斷六慾，視兒子為人生唯一的重心，不交男友自然很難有性生活；另外有個原因可能是大家很難想像的，那就是貴為天后的她覺得「拍AV太辛苦了」，因為不想離開孩子太久，所以她希望作品能夠一天就拍完，為此她往往要早上七點出門拍到晚上十一點才能收工，工作的辛苦絕非外界能想像，也讓她對男女之間的那檔事有些卻步－－沒錯，身體還是會有需要，但一個月一支作品也就夠了（這指的是2008年復出的那時候），其他時間光月夜也都覺得不・需・要・了！

休息兩個月就說自己要二度處女喪失的新有菜。

這也算是職災吧，簡單說就是年輕的時候服務太多客人然後到了AV界又工作太辛苦導致的後遺症，就不知道引退這麼久後，光月夜也有沒有找到可以讓她重享魚水之歡共渡下半生的好對象？而另一個不拍片就禁慾的，則是才剛改了名字跳槽新片商的暗黑第一美腿「新有菜」，她為什麼不拍片就不做愛呢？答案意外地簡單，就是「不喜歡嘛」！

對，雖然她是AV女優，但她並不喜歡做愛，理由之一是她太敏感，每次做都很痛，之前休息兩個月沒拍片再進棚她甚至自嘲是「二度處女喪失」，可見做愛對她來說不是很刺激而是很刺痛的事；再來，不只會痛，新有菜有著潮吹後隔天會有大量分泌物的體質，就算事前做好清潔工作也沒用，所以拍完片子後的隔天她都很不舒服⋯⋯

不想那麼不舒服要怎麼辦？很簡單，那就不要做啦，所以新有菜沒拍片時幾乎都是禁慾狀態，結果這點竟然成了新片的賣點，新有菜雖然演得很飢渴很想要，但不知道心裡是怎麼想的？