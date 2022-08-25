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太火辣！音樂網紅上半身2塊貝殼遮胸 265萬粉絲害羞：想學琴
想要爭取曝光率，就得要吸引住網友們的眼球，知名的韓國音樂女網紅「이지Leezy」不僅擁有精湛的琴藝，外在條件更是受到矚目。之前曾因穿著透視裝彈琴引起不少討論，日前一支影片看到她上半身更是僅罩著2個貝殼在演奏，超火辣的畫面再度引起許多目光，也吸引了超過265萬人點閱。
韓國網紅Leezy除了經營Youtube影片外，社群媒體IG也常放上許多大膽火辣的照片，有內衣也有泳裝照，擁有逾14萬粉絲追蹤。從Leezy的影片可發現，她有時會換上性感睡衣彈琴，也會穿著泳衣、內衣、透明洋裝亮相，日前發布的一支影片還可看到她下半身穿著內褲，上半身僅罩著2個貝殼在彈琴，超火辣的造型讓網友們狂噴鼻血。
影片一PO上網就吸引了逾265萬人觀看，不少人留言大讚「美得像人魚公主」、「太美了，無法用言語表達」、「令人驚嘆的古典音樂和服裝」、「太有才、太美了，我被迷住了」、「我被治癒了」、「每次看影片都想學鋼琴」。
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