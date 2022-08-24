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林襄進軍國際！日版寫真比基尼照曝光 加碼送上爆乳公主裝

聯合新聞網／ 綜合報導
林襄不僅長相甜美，身材更是火辣。圖擷自林襄臉書
林襄不僅長相甜美，身材更是火辣。圖擷自林襄臉書

中職樂天桃猿隊啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，不僅長相甜美，身材更是火辣，被網友封為「新一代中學女神」，在IG上更是坐擁128萬名襄粉追蹤。然而，林襄日前宣布自己將進軍國際，不少網友瞬間暴動。

林襄日前在臉書上發文，提到自己很榮幸能和日本Playboy週刊合作，直呼「我的第一個日本作品誕生」，更加碼透露新一期雜誌也會有她的專屬頁面。從曝光的照片可以看見，林襄身穿藍色比基尼，外面套上一件透膚款式的薄紗，雙手更撫媚擺在胸前，眼神流露出迷人的誘惑神情。

林襄的眼神十分迷人。圖擷自林襄臉書
林襄的眼神十分迷人。圖擷自林襄臉書

貼文底下掀起暴動，不少網友激動狂喊，「噴鼻血了」、「超性感迷人」、「好美又好辣」、「襄襄身材真好」、「這樣應該也算為國爭光吧」、「恭喜襄襄進軍日本」、「這張照片真的很日系風格」、「台灣之光」。

不僅如此，林襄昨（23）日更加碼發文分享照片，貼文開頭寫道「忙到一直沒空整理我8月的照片，這是我當公主の一天！」從照片中可以看見，林襄的服裝整體色系都是粉嫩風格，上半身的性感剪裁完美露出胸型，下半身大方開高衩秀出美腿，頭上還有公主風格頭紗，再配上甜美精緻的臉蛋，不少人都為之瘋狂。

林襄的服裝整體色系都是粉嫩風格，上半身還性感露出胸型。圖擷自林襄臉書
林襄的服裝整體色系都是粉嫩風格，上半身還性感露出胸型。圖擷自林襄臉書

然而，林襄感性在貼文中寫道，「謝謝你們出現在我的生命裡，聽我分享生活一切，快樂的時候陪我一起瘋，委屈的時候替我抱不平，永遠讓我記得自己的價值，成為我繼續勇往前進的底氣，謝謝你們，我愛你們！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友直呼，「還是忍不住來朝聖了！」、「這件好可愛」、「襄襄公主太美了」、「我的女神降臨好漂亮」、「太犯規了」、「心臟受不了」、「哇⋯太美啦」、「太性感，迷人好身材」。

比基尼

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