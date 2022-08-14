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正妹里長參選人陳紫渝超吸睛 網推「她」才是全台最美：名字都仙氣
每到選舉，不少有意投入選戰的參選人無不使出渾身解數，為了就是希望能給民眾留下印象，爭取選票。而除了學經歷和政績之外，外型也是許多人關注的焦點，這幾天網路、媒體不斷報導一名新北市永和區永福里的正妹里長候選人陳紫渝，甜美亮麗的外貌吸引了不少人的目光，網路上就有人分享另一位正妹議員候選人「林京玲」，並大讚她才是全台最正候選人。
這幾天新聞媒體和網路都在報導正妹里長候選人陳紫渝，因甜美笑容和亮麗外型引起了許多人的討論，也給民眾留下深刻的印象，不過有網友在PTT以「目前全台最正候選人」為題寫道，「要挑戰今年最正候選人，我只推薦這位，台中市中西區議員候選人，現任里長，林京玲，連名字都仙氣」。
今年投入台中市議員選戰的林京玲是台中市西區公民里里長，她在24歲當選後也成為全台最年輕的里長，擔任過2屆里長後，今年轉戰參選市議員，網友將她拿來和陳紫渝做比較，引起了鄉民們的討論，兩邊都各有擁護者，也有不少人都大讚林京玲「好正」、「真的蠻正的」。
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