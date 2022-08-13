23歲正妹選里長！「激似IU」美照曝光 網暴動：準備遷戶籍

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市永和區永福里冒出一名23歲的正妹陳紫渝投入里長選舉，亮麗的外表加上甜美的笑容，讓不少人融化。 圖／取自PTT
新北市永和區永福里冒出一名23歲的正妹陳紫渝投入里長選舉，亮麗的外表加上甜美的笑容，讓不少人融化。 圖／取自PTT

2022九合一大選將到來，不少候選人渾身解數，爭取替選民服務的機會，而每到大選，就會出現一些新面孔。有網友發現，新北市永和區永福里冒出一名23歲的正妹陳紫渝投入里長選舉，亮麗的外表加上甜美的笑容，讓不少人融化，更認為她激似韓國知名女星IU，紛紛開玩笑說「準備遷戶籍了」。

一名網友13日深夜在PTT八卦版發文說，現在看到越來越多年輕人跑去參選里長，印象中里長薪水不是很多，而且里長選上了也只能當四年，沒有連任就等於失業，好奇「年紀輕輕就想當里長的人，這樣算是有前途嗎？」。

內文中他也貼上了多張新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝的競選宣傳照，23歲的她看起來充滿活力，並且打著青年、熱情、效率的口號，懇請大家支持她，美照讓引起不少網友注意。

網友紛紛留言誇獎，「太正了吧」、「少數本人與照片相符的」、「這可以出道了」、「走IU風格的，正」、「本人比競選照片好看」、「準備遷戶籍」、「可惡想投」、「哪個縣市阿？我要搬家了」、「很有氣質」、「這邊有一票了」。

不過也有人認為，「里長做的好比較重要，黨籍外表什麼都是假的」、「里長真的是很在乎能力的，最直接被感受能否做事的位置」、「這麼年輕就選里長，當然是家族背景」、「不過里長也沒那麼好當，里長什麼大小事都要管」。

據了解，陳紫渝曾在臉書發文，表示自己是受到媽媽影響才會出來參選，媽媽唐媺琴曾在2018年出來競選里長，不過當時沒有選上，但卻讓她受到激勵，表示要讓永福里「換然一新」。

2022大選 新北市選舉

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