新北超甜美女警比基尼照太火辣 網友暴動：請逮捕我

聯合新聞網／ 綜合報導
女警韓淳羽長相甜美，身材火辣，讓不少網友大讚「太正了」。 圖擷自PTT
女警韓淳羽長相甜美，身材火辣，讓不少網友大讚「太正了」。 圖擷自PTT

一提到警察，總是讓人聯想到危險、陽剛，不過有越來越多女性投入警界來服務，有網友在PTT分享一名女警的照片，從照片裡可看到這名女警長相相當甜美，身材更是火辣，2016年還曾被學弟在臉書上告白，可見相當受歡迎。

這名女警名叫「韓淳羽」，2016年時曾有學弟在臉書「告白警察學校2.0」發文說「341的韓淳羽學姊真的好可愛，真的好想認識學姊哦！可是學姊應該不想認識學弟吧」，可見她多年前就很有人氣。

如今有網友也在PTT以「新北飛天小女警」為題，分享多張韓淳羽的照片，有戴上米妮髮箍的可愛模樣，還有穿上禮服優雅的姿態，更有穿上泳裝、細肩帶背心的性感照片，大露傲人的好身材，讓不少網友看了直呼「好有料」。

鄉民們都大讚「好正」、「已戀愛」、「有正有推」、「Bunny真的正」、「很陽光，真想認識」、「最後兩張打中我了」、「沒塑膠味，還能這樣就超正」、「鄰家女孩風」；甚至還有人搞笑地說「好想犯罪」、「請逮捕我」、「想被夜間偵訊」、「我要去馬路上倒車逆向蛇行了」。

據《蘋果新聞網》報導，韓淳羽7月底拍攝過婦幼隊的宣傳短片《家裡有詭》，登上媒體版面。她小時候正義感十足，愛打抱不平，還因此被師長訓話。中山女中畢業後，學測考上彰化師大，但她卻決定報考警校，警專34期畢業，目前服務於新北婦幼隊。

女警韓淳羽長相甜美，身材火辣，讓不少網友大讚「太正了」。 圖擷自PTT
女警韓淳羽長相甜美，身材火辣，讓不少網友大讚「太正了」。 圖擷自PTT

網友分享多張韓淳羽的美照。 圖擷自PTT
網友分享多張韓淳羽的美照。 圖擷自PTT

網友分享多張韓淳羽的美照。 圖擷自PTT
網友分享多張韓淳羽的美照。 圖擷自PTT

網友分享多張韓淳羽的美照。 圖擷自PTT
網友分享多張韓淳羽的美照。 圖擷自PTT

延伸閱讀

「捷運很擠怎麼辦？」E奶正妹擠到胸部變形 網直呼：位子讓妳

AV女優除毛嚴重燙傷…全身留「超密集紅斑」 工作停擺超崩潰

南韓暴雨險受困…甜美繪師捕捉「驚險狀況」 粉絲驚：一拳超人嗎？

比基尼照辣翻眾人 美女營養師泳池畔「解放雙峰」太清涼

相關新聞

新北超甜美女警比基尼照太火辣 網友暴動：請逮捕我

一提到警察，總是讓人聯想到危險、陽剛，不過有越來越多女性投入警界來服務，有網友在PTT分享一名女警的照片，從照片裡可看到這名女警長相相當甜美，身材更是火辣，2016年還曾被學弟在臉書上告白，可見相當受歡迎。

公司普渡角落驚見火辣「長髮爆乳妹」網笑：來吃供品的？ 神人曝IG真相

農曆七月到來，許多公司有拜拜普渡、祈求順利的儀式，大部分員工們都會出席參加。《爆廢公社》便有網友PO出一張公司請師父來普渡的照片，背景後卻站了一名身材姣好、穿著簍空繞頸洋裝的長髮女子，並補充「公司聯合普渡，有這樣的同事我願意每天準時上班」。女子火辣的身材和正經的普渡場合形成強烈對比，也引起眾多網友熱烈討論。

「捷運很擠怎麼辦？」E奶正妹擠到胸部變形 網直呼：位子讓妳

許多人搭捷運都會因為車廂乘客眾多而被擠到邊邊，網紅「肝連妹」周苗苗日前在IG分享自己搭捷運時的照片，只見她貼著門邊的隔板，傲人的上圍擠壓在隔板上讓人看了鼻血狂噴，照片貼出後吸引了近萬人按讚。

正妹直播主發火辣身材照遭刪文 重發貼文怒嗆：是在哭喔

知名正妹「Zoe肉乙」平時穿著清涼火辣，個性自然不做作，吸引一大票粉絲支持，她也經常在社群平台上分享火辣身材照，吸引大批網友按讚留言。不過，近期她在Instagram分享工作照，因穿著過於性感，遭檢舉違反社群守則，被強制刪文，令她相當不滿，直言「是在哭喔」。

體育系➞禁慾系男友！穿衣精壯脫衣更誘人 盤點2022台綜輕熟天菜準老公

台灣綜藝節目內容隨著時代推陳出新，從談話性、選秀節目到料理、運動實境播出，多元類型不只滿足不同客群的需求，新穎的題材也能抓住觀眾眼球，成為網路各大社群論壇裡鎂光燈下的焦點。

【一劍浣春秋】這種A片不一樣！特殊化妝術發威 只有想不到沒有做不到

看多了一般AV，你是不是想打呵欠覺得無聊？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。