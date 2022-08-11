新北超甜美女警比基尼照太火辣 網友暴動：請逮捕我

一提到警察，總是讓人聯想到危險、陽剛，不過有越來越多女性投入警界來服務，有網友在PTT分享一名女警的照片，從照片裡可看到這名女警長相相當甜美，身材更是火辣，2016年還曾被學弟在臉書上告白，可見相當受歡迎。

這名女警名叫「韓淳羽」，2016年時曾有學弟在臉書「告白警察學校2.0」發文說「341的韓淳羽學姊真的好可愛，真的好想認識學姊哦！可是學姊應該不想認識學弟吧」，可見她多年前就很有人氣。

如今有網友也在PTT以「新北飛天小女警」為題，分享多張韓淳羽的照片，有戴上米妮髮箍的可愛模樣，還有穿上禮服優雅的姿態，更有穿上泳裝、細肩帶背心的性感照片，大露傲人的好身材，讓不少網友看了直呼「好有料」。

鄉民們都大讚「好正」、「已戀愛」、「有正有推」、「Bunny真的正」、「很陽光，真想認識」、「最後兩張打中我了」、「沒塑膠味，還能這樣就超正」、「鄰家女孩風」；甚至還有人搞笑地說「好想犯罪」、「請逮捕我」、「想被夜間偵訊」、「我要去馬路上倒車逆向蛇行了」。

據《蘋果新聞網》報導，韓淳羽7月底拍攝過婦幼隊的宣傳短片《家裡有詭》，登上媒體版面。她小時候正義感十足，愛打抱不平，還因此被師長訓話。中山女中畢業後，學測考上彰化師大，但她卻決定報考警校，警專34期畢業，目前服務於新北婦幼隊。

女警韓淳羽長相甜美，身材火辣，讓不少網友大讚「太正了」。 圖擷自 PTT

網友分享多張韓淳羽的美照。 圖擷自 PTT

網友分享多張韓淳羽的美照。 圖擷自 PTT