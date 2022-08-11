公司普渡角落驚見火辣「長髮爆乳妹」網笑：來吃供品的？ 神人曝IG真相

農曆七月到來，許多公司有拜拜普渡、祈求順利的儀式，大部分員工們都會出席參加。《爆廢公社》便有網友PO出一張公司請師父來普渡的照片，背景後卻站了一名身材姣好、穿著鏤空繞頸洋裝的長髮女子，並補充「公司聯合普渡，有這樣的同事我願意每天準時上班」。女子火辣的身材和嚴肅的普渡場合形成強烈對比，也引起眾多網友熱烈討論。

由於該女子的性感穿著和其他人落差巨大，網友們紛紛打趣表示「站在那邊我以為是好兄弟來吃普渡」、「確定她不是去用餐的？」、「站在那邊跟普渡的人看起來沒有交集，你確定不是7月出現的嗎」、「有這種美女現場卻沒有一個人眼神飄過去，感覺有點假」、「要先確定在場的人是否看得見她…」、「從今天開始普渡到月底」、「這種普渡我一定參加」。

也有許多網友認為這根本是對正在誦經和尚師傅的一大考驗，「好兄弟會走不開」、「這樣念經會專心嗎」、「老師傅直接還俗」、「她在考驗師父的定力」、「那是師父的老婆正等他下班！」也有認真網友表示疑惑「什麼行業要穿這樣」、「等等念完經要準備跳舞了」

有神人網友則找出本尊IG，原來該女子叫作妤妤，在IG上有6.5萬人追蹤，平時會在上面放一些吃美食、生活的美照。她也在限時動態中自曝「從事網路品牌行銷工作」，更向粉絲們喊話可以加入他們的公司。 圖／截自妤妤IG