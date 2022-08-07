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「捷運很擠怎麼辦？」E奶正妹擠到胸部變形 網直呼：位子讓妳

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅「肝連妹」周苗苗分享美照。 圖擷自周苗苗IG
網紅「肝連妹」周苗苗分享美照。 圖擷自周苗苗IG

許多人搭捷運都會因為車廂乘客眾多而被擠到邊邊，網紅「肝連妹」周苗苗日前在IG分享自己搭捷運時的照片，只見她貼著門邊的隔板，傲人的上圍擠壓在隔板上讓人看了鼻血狂噴，照片貼出後吸引了近萬人按讚。

被網友封為「台版三上悠亞」的網紅「肝連妹」周苗苗，在IG有29萬人追蹤，同時也是百萬抖音的博主，擁有34E罩杯的超兇身材，吸引了超多男粉絲的關注。她也時常在IG分享許多穿著火辣、性感的美照，張張尺度都破表，讓粉絲看了血脈賁張。

日前周苗苗PO出一張搭捷運的照片，她當時穿著白色V字型細肩帶小背心，胸前開深V大露事業線，傲人的上圍呼之欲出。而捷運車廂裡人潮多，她也因此被擠到整個人貼在門邊透明隔板上，E罩杯的雙峰還壓在隔板上擠到變形，令她直呼「捷運很擠怎麼辦？」，這也讓一旁乘客也大飽眼福。

照片一出立即引來許多粉絲留言，「我位子讓給妳」、「告訴我幾點搭幾號班車」、「小心不要把玻璃擠破了」、「搭我車」、「我想當那玻璃牆」、「可以讓妳靠」、「玻璃會被妳擠壞」、「放開那片玻璃，快要被妳的凶器壓破了」。

網紅「肝連妹」周苗苗分享美照。 圖擷自周苗苗IG
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網紅「肝連妹」周苗苗分享美照。 圖擷自周苗苗IG
網紅「肝連妹」周苗苗分享美照。 圖擷自周苗苗IG

網紅「肝連妹」周苗苗分享美照。 圖擷自周苗苗IG
網紅「肝連妹」周苗苗分享美照。 圖擷自周苗苗IG

網紅 捷運

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